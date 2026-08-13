Cae 80% demanda de viajes a campos menonitas de Hopelchén; fleteros enfrentan crisis

Difícil situación están atravesando fleteros que cubren la ruta Hopelchén-Campos Menonitas de Nuevo Progreso-Hopelchén, o de otros campos cercanos a la ciudad de Hopelchén que son comunidades tradicionales, pues enfrentan su peor temporada del año, al descender en un 80 por ciento la demanda de servicios especiales conocidos como fletes.

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En entrevista, el fletero Benjamín Pech Quijano, quien pertenece a la Unión Nacional de Transportistas Campesinos (Untrac), indicó que el sector transportista de su gremio, al menos los que cubren la ruta al campo menonita de Nuevo Progreso e inclusive a la comunidad menonita de El Temporal, expresó que los meses de julio, agosto y septiembre son los meses más complicados para su actividad.

Detalló que los menonitas de Nuevo Progreso y El Temporal son tradicionales y, de acuerdo a sus usos y costumbres, y de su religión, no pueden tener vehículos con motor, y ocupan fletes para salir de sus comunidades o viceversa.

Relató que él tiene una camioneta y una van con motores V8 y que le consumen diésel, e indicó que un flete a Nuevo Progreso o de regreso a la ciudad de Hopelchén lo cobra en 700 pesos, ya sea que el menonita viaje solo, con su familia, amigos o para transportar algunas compras u otras cosas.

"En cada viaje lo que me queda como transportista son 150 o 200 pesos, porque por tener motores grandes, el consumo del diésel está alrededor de 500 pesos", señaló.

Sin embargo, cuando son varios menonitas que van a salir de sus campos usa su camioneta van y les cobra 100 pesos por viaje, y así de regreso a esos campos menonitas, pero indicó que su ruta en específico es Hopelchén-Nuevo Progreso-Hopelchén.

El transportista dijo que hay fletes especiales de los campos menonitas a ciudades como Mérida, Yucatán, que es a donde más van los menonitas a realizar sus compras esporádicas y el precio de ese servicio es de 6 mil pesos, de los cuales se gastan 2 mil 500 pesos en combustible y otros 500 en comidas, y le quedan de ganancia alrededor de 3 mil pesos.

Al momento, la situación es difícil porque los menonitas de Nuevo Progreso no están saliendo de sus casas, y tal vez, porque ya tienen sus sembradíos de maíz, soya, chigua y sorgo, y el panorama no es halagador porque no ha llovido en esa región, y los menonitas, tras fuerte inversión en sus siembras, están guardando el poco dinero que tienen por si les va mal en sus cosechas, agregó.

Pech Quijano mencionó que él depende de su trabajo como fletero, pues tiene familia con esposa y dos hijas, y se acerca el regreso a clases, y al no haber fletes hacia Nuevo Progreso, tiene que prestar servicios a cualquiera que lo pida, e inclusive ha realizado trabajo de chofer a personas que le piden sus servicios para viajes a Campeche o Mérida.

"Ante nuestra situación al momento, lo importante es obtener algo de ingresos para mantener a mi familia y he dejado mis camionetas para ser chofer de otros vehículos", expuso.

Señaló que los buenos meses de mucho trabajo inician en octubre y terminan hasta junio, porque los menonitas cosechan su maíz, soya, sorgo, chigua, tomate, chile habanero, sandía y melón, y hay movimiento económico en ese periodo, pero también tenemos los momentos críticos que son julio, agosto y septiembre.

JGH