Cateos simultáneos en Hopelchén: fuerzas armadas intervienen en San Isidro y San Martín

De manera simultánea, fuerzas armadas y en trabajo coordinado realizaron el cateo de dos predios, ubicadas en las colonias San Isidro y San Martín, ambas de la ciudad de Hopelchén, y la movilización policiaca y de las fuerzas armadas causó expectación en vecinos de esos suburbios en donde se realizaron esos operativos, en donde también fueron usados drones.

De acuerdo a información recabada, alrededor de las 20:30 horas, unidades de la Marina, Defensa Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y la policía municipal, iniciaron operativos en ambas colonias, en donde se presume que en esas viviendas venden sustancias ilícitas.

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En la colonia San Isidro, el operativo se realizó a espaldas del mercado municipal y fue acordonado y cerrada la calle 17 en la esquina de la calle 16 y también fue cerrada la calle 15 en la esquina de la calle 14. Esta calle fue cerrada por elementos de la Marina y Defensa en la esquina del mercado, y en la esquina de la calle 15, fue la policía municipal, y usaron cintas de acordonamiento.

En ese sitio, no se dejó pasar a nadie inclusive a familiares que viven en esa calle, y por más de una hora las fuerzas armadas mantuvieron el cateo y la vialidad permaneció cerrada.

De igual manera, y de forma simultánea en la calle 12 por 31 de la colonia San Martín se realizó otro operativo, y para ello la policía municipal con una unidad cerró la vialidad a la altura de la esquina de la calle 25 y también lo hizo a la altura del estadio de fútbol de pasto sintético en la calle 33 cerca del entronque al libramiento carretero.

Se destaca que, la semana pasada el martes 4 de agosto, un predio ubicado en la calle 29 por 12 de esa misma colonia fue baleado por un sujeto que llegó a bordo con otro sujeto en motocicleta, y tras realizar al menos seis disparos a la vivienda huyeron rumbo al libramiento carretero, y al parecer en esa misma casa es donde se hizo el cateo la noche de este miércoles.

Hasta las 21:30 horas, los cateos en ambas colonias seguían y se desconocen los resultados, y se destaca que ambos cateos fueron cerradas las vialidades una cuadra antes como sucedió en el predio de la colonia San Isidro a espaldas del mercado municipal, y en el caso de la colonia San Martín el acordonamiento se realizó en al menos dos cuadras antes.