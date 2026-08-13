Alijadores bloquean descarga de mercancía y exigen pago a empresa foránea en Ciudad del Carmen

Un momento de tensión se registró la mañana de este jueves en el interior de una pequeña plaza comercial ubicada sobre la avenida Aviación, en su cruce con Periférica, en la colonia Benito Juárez de Ciudad del Carmen, donde alijadores locales y trabajadores de una empresa foránea de transporte protagonizaron un desacuerdo relacionado con la descarga de mercancía.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, los hechos ocurrieron luego de que un camión tipo Thermo King, de la marca Freightliner y con placas de circulación foráneas, procedente de Culiacán, Sinaloa, arribara a la plaza para entregar insumos y productos destinados al establecimiento Pizza Hut.

Sin embargo, al momento de iniciar las maniobras de descarga, la unidad fue interceptada por integrantes del sindicato de alijadores locales, quienes señalaron que, de acuerdo con su actividad sindical, son los encargados de realizar las maniobras de carga, descarga y acomodo de mercancías de las unidades que ingresan a Ciudad del Carmen para abastecer a diferentes establecimientos comerciales.

Los alijadores manifestaron que cuentan con un esquema de facturación por estos servicios y que, de manera aproximada, el costo que se cobra a las empresas por realizar las maniobras de descarga puede oscilar entre los 6 mil y 7 mil pesos, dependiendo de las condiciones y características del servicio.

Ante la situación, los trabajadores que viajaban a bordo de la unidad se comunicaron con el encargado de la compañía transportista para tratar de resolver el inconveniente; sin embargo, durante varias horas no se alcanzó una solución que permitiera continuar con las labores.

La tensión aumentó debido a que los alijadores bloquearon las maniobras de descarga y no permitieron que los empleados de la empresa foránea continuaran con su trabajo, situación que generó preocupación entre las personas que se encontraban en la zona.

Ante el riesgo de que el desacuerdo pudiera derivar en una confrontación física, al sitio arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes intervinieron como mediadores para mantener el orden y evitar que el conflicto pasara a mayores.

Durante la presencia de las autoridades, ambas partes expusieron sus argumentos y permanecieron en el lugar mientras se buscaba una alternativa que permitiera destrabar la situación.

Finalmente, después de varias horas de permanecer detenida la operación, se logró establecer un acuerdo entre los involucrados para que la unidad pudiera realizar la descarga de la mercancía. Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente el monto que habría sido pactado entre la empresa y los alijadores para llevar a cabo las maniobras.

La situación concluyó sin que se reportaran personas lesionadas, aunque generó expectación entre trabajadores, clientes y ciudadanos que se encontraban en la plaza comercial.

JGH