Tres perros matan a un gato y desatan temor entre vecinos de la colonia Leandro Valle en Mérida

La tranquilidad de vecinos de la colonia Leandro Valle en Mérida se vio alterada luego de que tres perros protagonizaran un violento ataque contra un gato, incidente que quedó captado por cámaras de vigilancia y terminó con la muerte del felino.

El hecho se registró en la calle 10 por 47, donde, según habitantes de la zona, los perros habrían sacado al gato de un predio y posteriormente lo persiguieron hasta acorralarlo.

En las imágenes de seguridad se observa el momento en que los animales se lanzan contra el felino, que finalmente no logró sobrevivir.

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Después de lo ocurrido, vecinos realizaron recorridos por el sector hasta ubicar el predio donde presuntamente permanecen los perros, sobre la calle 6 entre 41.

Habitantes aseguran que los animales suelen permanecer juntos en ese sitio y que el comportamiento agresivo que ahora quedó registrado no sería un hecho aislado.

De acuerdo con los testimonios, algunos vecinos también habrían tenido encuentros o incidentes con los canes, situación que ha generado mayor preocupación entre quienes viven y transitan por el área.

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Los habitantes señalaron que tuvieron comunicación con una persona que sería responsable de los animales. Según explicaron, esta persona manifestó que solamente uno de los tres perros le pertenece y que habría escapado de su domicilio. No obstante, los vecinos sostienen que los tres animales son vistos habitualmente dentro del mismo predio.

Ante el temor de que pueda presentarse una nueva agresión, los colonos solicitaron la intervención de las autoridades competentes para revisar el caso y establecer las medidas necesarias.