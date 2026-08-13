Registro de Celulares en Yucatán: Si tu número termina en 0, así puedes evitar perder tu línea este 15 de agosto

Los usuarios de telefonía móvil en Yucatán deben revisar desde ahora si su línea forma parte del primer grupo que deberá cumplir con el registro obligatorio de celulares, cuyo plazo vence este sábado 15 de agosto de 2026.

De acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las primeras líneas sujetas a este proceso son aquellas cuyos números telefónicos terminan en 0. No realizar el trámite dentro del periodo correspondiente podría derivar en la suspensión del servicio.

La medida forma parte de un esquema nacional que busca que cada línea móvil quede vinculada con una persona titular plenamente identificada, con el propósito de fortalecer las acciones contra delitos como extorsiones, fraudes telefónicos y otras actividades ilícitas.

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¿Qué celulares deben registrarse antes del 15 de agosto?

El primer vencimiento corresponde a los usuarios cuyo número celular termina en 0.

Por ello, quienes tengan una línea con esa terminación deben comprobar si ya realizaron el registro y, en caso contrario, completar el procedimiento antes de que concluya el plazo. El calendario inicial contempla:

Terminación 0: fecha límite, 15 de agosto de 2026.

fecha límite, 15 de agosto de 2026. Terminación 1: fecha límite, 31 de agosto de 2026.

fecha límite, 31 de agosto de 2026. Otras terminaciones: tendrán fechas específicas durante el segundo semestre de 2026.

La recomendación para los usuarios es no esperar al último día y consultar directamente con su compañía telefónica los mecanismos disponibles para completar el registro.

¿Qué pasa si no registro mi número celular?

Una de las principales consecuencias para quienes no cumplan con el registro dentro del plazo correspondiente es la suspensión temporal de la línea telefónica.

Esto significa que los usuarios con números que ya se encuentren dentro del periodo obligatorio deben verificar cuanto antes su situación para evitar quedarse sin servicio.

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El objetivo del registro es reducir el anonimato asociado con las líneas móviles y proporcionar a las autoridades mayores herramientas para investigar delitos en los que se utilizan teléfonos celulares.

¿Cómo registrar mi línea celular?

El procedimiento se realiza mediante el portal o mecanismo habilitado por la compañía telefónica. De manera general, el proceso contempla los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresa al portal de tu compañía

Accede al sitio habilitado por tu operador e introduce el número celular que deseas registrar.

Paso 2: Identifica tu documento

Toma fotografías de tu credencial vigente por ambos lados, siguiendo las indicaciones que aparezcan en pantalla.

Paso 3: Verifica tu identidad

Utiliza la cámara del teléfono para realizar la validación de identidad. El sistema indicará cómo colocar el rostro y qué pasos seguir.

Paso 4: Confirma el registro

Una vez completada la validación, el sistema deberá indicar que el registro fue exitoso.

¿Qué deben hacer los usuarios de Yucatán?

Si tienes un celular cuyo número termina en 0, revisa de inmediato si ya está registrado y, si aún no lo has hecho, completa el procedimiento antes del 15 de agosto de 2026.

También es importante mantenerse atento a las fechas correspondientes a las demás terminaciones, ya que el registro continuará de manera escalonada durante los próximos meses.

Cumplir con el trámite dentro del plazo permitirá evitar una eventual suspensión de la línea y mantener activo el servicio telefónico conforme al calendario establecido para 2026.