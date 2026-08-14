Detienen a hombre en El Carmelo, Campeche; intentaba ingresar a casas y le hallan cristal

Un hombre fue detenido en la colonia El Carmelo, en la ciudad de Campeche, luego de que policías lo observaran presuntamente intentando manipular los accesos de dos predios y, al intervenirlo, le encontraran varias bolsas con fragmentos cristalinos con características de narcóticos.

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Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia preventiva que elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana realizaban sobre la avenida Aviación, donde detectaron al sujeto y decidieron aproximarse para verificar lo que ocurría.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre presuntamente intentaba manipular los accesos de dos propiedades cuando fue observado por los agentes, quienes posteriormente le dieron alcance sobre la calle 2 por calle 5, en la misma colonia.

Durante la intervención, los policías localizaron bolsas de nylon transparente que contenían fragmentos cristalinos, los cuales fueron asegurados ante la posibilidad de que se tratara de algún tipo de narcótico.

Tras el hallazgo, el hombre fue detenido por su presunta participación en hechos relacionados con un delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y variante de posesión simple.

Finalmente, tanto el detenido como las sustancias aseguradas fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que continuará con las investigaciones para determinar la naturaleza de lo encontrado y definir la situación jurídica del hombre.

JGH