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Campeche / Sucesos

Perro policía “Duque” ayuda a decomisar 25 dosis de presunta droga en paquetería de Campeche

Duque, binomio canino de la SPSC, ayudó a decomisar un paquete con 25 dosis de una sustancia sospechosa durante una revisión en una paquetería de Campeche.

Por Redacción Por Esto!

17 de ago de 2026

1 min

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Duque detectó un paquete sospechoso en Campeche.
Duque detectó un paquete sospechoso en Campeche. / Especial

Un paquete con 25 dosis de una sustancia con características de estupefaciente fue detectado durante una revisión en una empresa de paquetería de San Francisco de Campeche, como parte de las inspecciones preventivas realizadas en este tipo de establecimientos.

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El hallazgo ocurrió cuando Duque, binomio canino de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, inspeccionaba los paquetes y marcó uno de los envíos como sospechoso, lo que llevó a los agentes a realizar una revisión de su contenido.

En el interior fueron encontradas 25 dosis de una sustancia sospechosa, por lo que el paquete fue asegurado. Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué tipo de sustancia sería, de dónde provenía el envío ni cuál era su destino.

El paquete y su contenido quedaron a disposición de la autoridad competente, que realizará los análisis para determinar la naturaleza de la sustancia y continuará con las investigaciones para establecer si existe algún delito relacionado con el envío.