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Quintana Roo / Chetumal

Motociclista atropella a peatón en el paso peatonal del Boulevard Bahía y huye, dejando abandonada su unidad

El accidente ocurrió en el cruce de Boulevard Bahía y avenida Chapultepec.

Por Redacción Por Esto!

2 de oct de 2026

1 min

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Motociclista atropella a peatón en el paso peatonal del Boulevard Bahía y huye, dejando abandonada su unidad
Motociclista atropella a peatón en el paso peatonal del Boulevard Bahía y huye, dejando abandonada su unidad / Por Esto

Un hombre resultó lesionado la noche de este viernes al ser atropellado por una motocicleta cuando cruzaba por un paso peatonal, en la esquina del Boulevard Bahía con avenida Chapultepec. El conductor huyó del sitio y dejó abandonada la unidad.

El percance fue reportado al número de emergencias 9-1-1, donde se solicitó con urgencia la presencia de una ambulancia. Al lugar llegaron paramédicos de Emergencias Médicas del Sur (EMS), quienes brindaron los primeros auxilios al afectado, que presentaba una herida en el pómulo derecho.

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Tras ser valorado, fue trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica. 

Testigos que presenciaron los hechos relataron que el hombre se encontraba en la zona de cruce peatonal cuando la motocicleta lo embistió. De acuerdo con esa versión, el motociclista dejó tirada la unidad y se retiró del lugar. 

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Elementos de la Dirección de Tránsito acudieron al sitio para realizar las diligencias de rigor y deslindar responsabilidades. Aseguraron la motocicleta abandonada y turnaron el asunto a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, instancia que deberá integrar la carpeta de investigación correspondiente.

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