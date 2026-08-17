Regreso a clases en Campeche 2026: ¿Cuándo entran los alumnos y cuánto falta?

Las vacaciones de verano entraron en su recta final para miles de estudiantes de Campeche, pues el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el lunes 31 de agosto, por lo que las familias ya se encuentran a dos semanas del regreso a las aulas.

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Tomando como referencia este lunes 17 de agosto de 2026, faltan exactamente 14 días para el regreso a clases de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. La fecha forma parte del calendario de 185 días establecido por la SEP para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

De esta manera, los estudiantes todavía tendrán dos semanas de vacaciones antes de volver a los salones, periodo que para muchas familias representa la última oportunidad para completar la compra de útiles escolares, uniformes, zapatos, mochilas y otros artículos necesarios para comenzar el nuevo ciclo.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de Campeche?

El lunes 31 de agosto será el primer día de clases del ciclo escolar 2026-2027. La fecha establecida por la SEP aplica para educación básica, es decir, para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Antes de recibir a los alumnos, el personal educativo tendrá actividades de preparación. Del 24 al 28 de agosto se realizará la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que durante esa semana los docentes deberán presentarse para organizar las actividades correspondientes al arranque del ciclo.

Así queda la cuenta regresiva desde hoy:

Lunes 17 de agosto: faltan 14 días.

faltan 14 días. Lunes 24 de agosto: faltará una semana.

faltará una semana. Viernes 28 de agosto: será el último día hábil previo al regreso.

será el último día hábil previo al regreso. Lunes 31 de agosto: comienzan oficialmente las clases.

¿Cuánto durará el ciclo escolar 2026-2027?

El nuevo calendario contempla 185 días efectivos de clases y concluirá el viernes 9 de julio de 2027. Durante el periodo también se realizarán ocho sesiones de Consejo Técnico Escolar, además de los días de suspensión establecidos oficialmente.

Con el regreso a las aulas cada vez más cerca, la segunda mitad de agosto se convierte en uno de los periodos de mayor movimiento para las familias campechanas, especialmente por la compra de útiles y uniformes y la preparación de los estudiantes para retomar sus horarios después de las vacaciones de verano.

El calendario completo del ciclo escolar 2026-2027 puede consultarse directamente en el sitio oficial de la SEP.