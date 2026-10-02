Cecilia Patrón Laviada reconoce el trabajo de la SSP en el caso de Montes de Amé

Luego de las detenciones que hizo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por el intento de homicidio de una persona, quien resultó con una herida por arma de fuego, en la colonia Montes de Amé, en Mérida, la alcaldesa de esa ciudad, Cecilia Patrón Laviada, reconoció el trabajo hecho por la dependencia.

Por medio de sus redes sociales, Cecilia Patrón Laviada mandó un mensaje reconociendo la pronta respuesta de los elementos de la SSP, quien ya tiene dos detenidos por el caso.

Noticia Destacada La SSP tiene dos detenidos por los sucesos que se registraron en Montes de Amé

“Mi reconocimiento a la SSP por la pronta respuesta a los hechos de violencia ocurridos este día, la cual condujo a la detención de dos personas. La seguridad es tarea de todos los días. Seguimos en coordinación permanente”

En lo que respecta al caso, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), han informado que siguen trabajando en conjunto en las investigaciones correspondientes, así lo informaron en el comunicado que publicaron.

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“La información se encuentra en proceso de integración, por lo que no es posible brindar mayores detalles en este momento”

Mi reconocimiento a la @SSPYuc por la pronta respuesta a los hechos de violencia ocurridos este día, la cual condujo a la detención de dos personas. La seguridad es tarea de todos los días. Seguimos en coordinación permanente. — Cecilia Patrón Laviada (@CeciliaPatronL) October 3, 2026

También se ha informado que no van a permitir la impunidad en Yucatán, por lo que todos los casos van a ser investigados para llevar a los responsables ante las autoridades correspondientes.

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