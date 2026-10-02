Messi llega a Argentina para su despedida: cuándo será su último partido con la Albiceleste

Lionel Messi ya está en Argentina y comenzó la cuenta regresiva para una de las jornadas más emotivas de su carrera con la Albiceleste. El delantero del Inter Miami aterrizó este viernes en Rosario acompañado por su familia, cuatro días antes del encuentro ante Benín que marcará su despedida del público argentino.

El futbolista llegó durante las primeras horas del viernes al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario en un avión privado. Viajó junto con su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de su madre, Celia Cuccittini.

Después de su llegada, Messi se trasladó a su vivienda en Funes, localidad ubicada en las inmediaciones de Rosario, donde permanecerá durante el fin de semana antes de incorporarse a la concentración de la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Messi no jugaría ante Burkina Faso

El regreso del capitán argentino se produjo antes de lo que estaba previsto. La planificación original contemplaba su incorporación después del partido que Argentina disputará este sábado 3 de octubre ante Burkina Faso en el estadio Monumental.

Messi no tiene contemplada su participación en ese encuentro. Sin embargo, existe la posibilidad de que se traslade a Buenos Aires para acompañar a sus compañeros, aunque esta situación todavía no ha sido confirmada.

¿Cuándo será el último partido de Messi con Argentina?

La fecha marcada para la despedida será el martes 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el Monumental. La Asociación del Fútbol Argentino preparó el encuentro como un homenaje para el capitán y como una oportunidad para que los aficionados puedan verlo por última vez con la camiseta nacional.

El partido forma parte de los compromisos amistosos posteriores al Mundial 2026, torneo en el que Argentina alcanzó la final y terminó como subcampeona frente a España.

La Albiceleste llegará a este encuentro después de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba, resultado que también permitió a Scaloni comenzar a probar alternativas para la siguiente etapa del seleccionado.

Messi pondrá fin a más de 20 años con Argentina

La historia de Messi con la Selección Argentina comenzó el 17 de agosto de 2005, cuando debutó ante Hungría. Desde entonces, el delantero construyó una trayectoria que lo convirtió en el jugador con más apariciones y goles en la historia de la Albiceleste.

De acuerdo con los registros difundidos por la AFA, el argentino suma 207 partidos internacionales, 125 goles y 68 asistencias.

Con Argentina conquistó algunos de los títulos más importantes de su carrera, entre ellos el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

El encuentro contra Benín está previsto como su última presentación con la selección argentina. Las entradas para la jornada se agotaron rápidamente y el partido tendrá un homenaje especial para el capitán, quien cerrará así una etapa de más de dos décadas defendiendo los colores de su país.