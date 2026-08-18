Campeche, único estado con operativos forestales en julio

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que Campeche fue el único estado de la Península de Yucatán que reportó operativos contra la tala ilegal y el cambio de uso de suelo durante el cierre de julio, como parte de las acciones de vigilancia y protección de los recursos forestales.

En Champotón, Calakmul y Escárcega se efectuaron tres inspecciones a centros de almacenamiento de materias primas forestales. Como resultado, las autoridades determinaron tres clausuras totales temporales ante las irregularidades detectadas.

Además, se aseguró un total de 44 kilogramos de carbón vegetal y 72 trozas de granadillo (Cordia dodecandra). El volumen de madera asegurado alcanzó los 16.50 metros cúbicos en rollo.

Noticia Destacada Cinco hombres vinculados a proceso por delitos contra la salud en Campeche

De acuerdo con la dependencia federal, el despliegue del personal y los aseguramientos ocurrieron del 27 al 31 de julio en distintos puntos de la entidad. Los trabajos estuvieron dirigidos a detectar posibles irregularidades en el aprovechamiento, almacenamiento y transporte de materias primas forestales.

Como parte de las acciones de vigilancia, también se instalaron dos filtros de revisión al transporte de materias primas forestales, con el objetivo de verificar la legal procedencia de los productos movilizados. En estos puntos no se detectaron irregularidades.

El operativo contó con la participación coordinada de Profepa, Conanp, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y corporaciones de seguridad pública estatales y municipales.

La estrategia conjunta permitió reforzar las inspecciones en zonas prioritarias para la protección de los recursos naturales. Las autoridades confirmaron que mantienen la coordinación para fortalecer la vigilancia forestal y prevenir actividades relacionadas con la tala ilegal y el cambio de uso de suelo. Con estos resultados, Campeche concentró las acciones operativas reportadas en la Península.