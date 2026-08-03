Hombre herido con machete en riña en Ciudad del Carmen

Un hombre de aproximadamente 32 años fue atendido de emergencia por paramédicos de Protección Civil y trasladado a un hospital luego de sufrir una profunda herida en el cráneo, presuntamente provocada con un machete durante una riña registrada cerca de la medianoche en la colonia Volcanes, en Ciudad del Carmen.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Belisario Domínguez, en el cruce con las calles Fuego de Colima y Cofre de Perote, donde vecinos observaron a un hombre correr desesperadamente mientras pedía ayuda, cubierto de sangre por la lesión en la cabeza.

Noticia Destacada Quitarán la histórica playa Punta San Julián a los habitantes de Ciudad del Carmen

De acuerdo con el lesionado, momentos antes había sido atacado con un arma blanca varias cuadras atrás, aunque no pudo precisar la identidad del agresor ni el motivo de la agresión.

Un automovilista que transitaba por la zona descendió de su vehículo para brindarle primeros auxilios, intentando contener la hemorragia mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Poco después arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes acordonaron el área y recabaron información. Minutos más tarde, los paramédicos de Protección Civil realizaron maniobras de estabilización y trasladaron al herido al nosocomio.

El lesionado viajaba acompañado de una joven mujer, en aparente estado inconveniente, quien lo acompañó durante el traslado. En el lugar permaneció un perro, bajo resguardo temporal de una vecina mientras concluían las diligencias.

Hasta el cierre de la edición no se había confirmado la identidad del agresor ni el motivo de la violenta agresión. Las autoridades iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.