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Adopciones en Campeche: más de 30 historias de esperanza en 11 años

En Campeche se han concretado 30 adopciones en 11 años; actualmente ocho familias y personas esperan asignación, mientras tres menores ya están jurídicamente libres para ser adoptados.

Por Alejandro Balan

3 de ago de 2026

2 min

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PNNA impulsa cultura de adopción más allá de la primera infancia
PNNA impulsa cultura de adopción más allá de la primera infancia

En Campeche hay infancias que esperan meses, otros años, para escuchar una palabra transformadora: “familia”. Niños que alguna vez sufrieron abandono, violencia o ausencia de un hogar comienzan a escribir una nueva historia gracias a la adopción, un proceso que cambia su destino y el de quienes deciden abrirles las puertas de su hogar y corazón.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PNNA), encabezada por Liliana Alejandra Adame Amador, informó que en los últimos 11 años se han concretado alrededor de 30 adopciones; en el actual sexenio ya se realizaron siete y otras seis están en etapa final de proceso judicial.

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Entre las familias adoptantes hay originarias de Campeche, Yucatán, Quintana Roo e incluso de la Ciudad de México. El acompañamiento especializado garantiza que la adaptación transcurra en un ambiente de cariño, respeto y estabilidad, con seguimiento posterior para asegurar el derecho de los menores a vivir en familia.

De los seis procesos en curso, tres corresponden a niñas y tres a niños de entre cuatro y diez años, rompiendo la idea de que solo los bebés pueden ser adoptados.

La PNNA impulsa talleres de sensibilización para promover la adopción de niñas, niños y adolescentes mayores, quienes también anhelan crecer rodeados de afecto.

Actualmente existen ocho certificados de idoneidad vigentes: una pareja homoparental, cuatro heterosexuales y tres personas solteras esperan la asignación. Además, en 2026 se recibieron 12 nuevas solicitudes en evaluación.

Tres menores —dos niñas y un niño— acaban de quedar jurídicamente libres para ser adoptados, mientras otros 14 juicios continúan en trámite.

Entre 2015 y 2021 se concretaron 17 adopciones, mientras que entre 2022 y 2026 ya suman 13, realizadas por parejas heterosexuales, homoparentales y personas solteras, confirmando que el amor no conoce fronteras.

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