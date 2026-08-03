Adopciones en Campeche: más de 30 historias de esperanza en 11 años

En Campeche hay infancias que esperan meses, otros años, para escuchar una palabra transformadora: “familia”. Niños que alguna vez sufrieron abandono, violencia o ausencia de un hogar comienzan a escribir una nueva historia gracias a la adopción, un proceso que cambia su destino y el de quienes deciden abrirles las puertas de su hogar y corazón.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PNNA), encabezada por Liliana Alejandra Adame Amador, informó que en los últimos 11 años se han concretado alrededor de 30 adopciones; en el actual sexenio ya se realizaron siete y otras seis están en etapa final de proceso judicial.

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Entre las familias adoptantes hay originarias de Campeche, Yucatán, Quintana Roo e incluso de la Ciudad de México. El acompañamiento especializado garantiza que la adaptación transcurra en un ambiente de cariño, respeto y estabilidad, con seguimiento posterior para asegurar el derecho de los menores a vivir en familia.

De los seis procesos en curso, tres corresponden a niñas y tres a niños de entre cuatro y diez años, rompiendo la idea de que solo los bebés pueden ser adoptados.

La PNNA impulsa talleres de sensibilización para promover la adopción de niñas, niños y adolescentes mayores, quienes también anhelan crecer rodeados de afecto.

Actualmente existen ocho certificados de idoneidad vigentes: una pareja homoparental, cuatro heterosexuales y tres personas solteras esperan la asignación. Además, en 2026 se recibieron 12 nuevas solicitudes en evaluación.

Tres menores —dos niñas y un niño— acaban de quedar jurídicamente libres para ser adoptados, mientras otros 14 juicios continúan en trámite.

Entre 2015 y 2021 se concretaron 17 adopciones, mientras que entre 2022 y 2026 ya suman 13, realizadas por parejas heterosexuales, homoparentales y personas solteras, confirmando que el amor no conoce fronteras.