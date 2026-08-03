Alertan por posible basurero y cementerio en La Joya, Champotón

La posible construcción de un cementerio y un basurero a cielo abierto en un predio de siete hectáreas ubicado en La Joya, municipio de Champotón, ha encendido las alertas entre la población, ya que el proyecto pondría en riesgo no sólo la flora y fauna del lugar, sino también varios ojos de agua.

En el terreno existe una amplia variedad de vegetación como árboles frutales, cedros, pucté, palmas de guano y guaya de monte, además de fauna silvestre como venados cola blanca, armadillos, tepezcuintles, hurones, patos de alas blancas, lagartos, caimanes negros y comunes, así como loros y ardillas.

El posesionario Manuel Castelán Pérez, con 48 años en el sitio, pidió la intervención de la Semarnat y la Profepa para verificar lo que ocurre.

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Grave error

Castelán advirtió que instalar un basurero y cementerio en zona con mantos acuíferos sería un grave error ambiental, pues se contaminaría el agua y se afectaría un ecosistema más amplio. Señaló que detrás del proyecto estarían presuntamente autoridades auxiliares y ejidales, con intención de introducir maquinaria al sitio.

Este espacio, considerado un “pulmón natural” entre las comunidades de La Joya, La Noria y El Porvenir, ha sido cuidado por Castelán desde los 15 años.

Conservación

El posesionario, hoy de 68 años, afirmó que busca que el predio sea reconocido como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), para consolidarlo como reserva natural en beneficio de la región.

Reiteró que no cesará en su lucha por frenar cualquier intento de modificación del terreno, subrayando la importancia de preservar zonas que cumplen funciones clave en la recarga hídrica, la conservación de especies y el equilibrio ecológico de Champotón.