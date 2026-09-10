Joven se queda dormido al volante y choca contra auto estacionado en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vial se registró durante la madrugada en las inmediaciones de la colonia Justo Sierra, luego de que un joven de apenas 19 años presuntamente se quedara dormido mientras conducía, provocando que su automóvil se impactara por alcance contra otra unidad que se encontraba estacionada.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Camarón, entre las calles Pargo y Róbalo, donde el joven circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen color plata, con placas de circulación DGG 085 C del estado de Campeche, en dirección hacia la glorieta del Camarón.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el conductor se dirigía hacia su domicilio después de una jornada de actividades y trabajo que le habría provocado cansancio y estrés. En determinado momento, presuntamente perdió el estado de alerta y se quedó dormido al volante, ocasionando que no pudiera reaccionar a tiempo ante un vehículo estacionado.

La unidad terminó impactándose en la parte posterior de un Nissan March color azul, con matrícula YXT 008 G del estado de Yucatán, el cual se encontraba debidamente estacionado sobre el costado derecho de la avenida.

Debido a la fuerza del encontronazo, ambas unidades resultaron con considerables daños materiales en la carrocería, principalmente en las zonas involucradas en el impacto.

Tras el reporte, elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar cómo ocurrió el accidente.

Sin embargo, debido a que el propietario del Nissan March presuntamente no se presentó en el lugar para reclamar los daños ocasionados a su vehículo, las autoridades determinaron turnar el caso ante la Fiscalía, donde se realizarán las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, ambos vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, mientras se define la situación legal derivada del accidente.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el percance únicamente dejó como saldo daños materiales de consideración.

JGH