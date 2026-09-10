Mujer se desploma cerca del mercado de Campeche; ambulancia no llega y la trasladan en patrulla

En las inmediaciones del mercado principal Pedro Sainz de Baranda, una mujer de la tercera edad cayó desplomada, por lo que ciudadanos y familiares dieron aviso al número de emergencias para solicitar apoyo.

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Los hechos ocurrieron sobre el Circuito Baluartes, en el cruce con la calle Tabasco, hasta donde arribaron elementos de la Policía Estatal y personal del grupo Zazil, quienes auxiliaron a la mujer y solicitaron una ambulancia para su atención médica.

Sin embargo, tras esperar aproximadamente 45 minutos sin que llegara la unidad de emergencia, los elementos optaron por trasladar a la mujer a bordo de una patrulla hasta su domicilio, donde quedó bajo el cuidado de sus familiares.

JGH