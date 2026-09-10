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Mujer se desploma cerca del mercado de Campeche; ambulancia no llega y la trasladan en patrulla

Una adulta mayor se desplomó cerca del mercado Pedro Sáinz de Baranda, en Campeche; tras 45 minutos sin ambulancia, policías la llevaron en una patrulla hasta su domicilio.

Por Redacción Por Esto!

10 de sept de 2026

1 min

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Una mujer de la tercera edad sufrió un desmayo repentino en las cercanías del mercado principal.
Una mujer de la tercera edad sufrió un desmayo repentino en las cercanías del mercado principal. / Dismar Herrera

En las inmediaciones del mercado principal Pedro Sainz de Baranda, una mujer de la tercera edad cayó desplomada, por lo que ciudadanos y familiares dieron aviso al número de emergencias para solicitar apoyo.

Un percance vial sobre la avenida Gobernadores dejó como saldo una mujer lesionada.

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Choque por alcance en la avenida Gobernadores deja a una mujer lesionada en Campeche

Los hechos ocurrieron sobre el Circuito Baluartes, en el cruce con la calle Tabasco, hasta donde arribaron elementos de la Policía Estatal y personal del grupo Zazil, quienes auxiliaron a la mujer y solicitaron una ambulancia para su atención médica.

Sin embargo, tras esperar aproximadamente 45 minutos sin que llegara la unidad de emergencia, los elementos optaron por trasladar a la mujer a bordo de una patrulla hasta su domicilio, donde quedó bajo el cuidado de sus familiares.

JGH

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