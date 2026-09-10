Detienen en Campeche a presunto ladrón de casas tras ser captado acechando una vivienda

Un sujeto señalado por vecinos como conocido ladrón de casas fue asegurado por elementos de la Policía Estatal, luego de ser reportado cuando se encontraba observando una vivienda con aparentes intenciones de ingresar.

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Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la colonia San Rafael, en el cruce de la avenida Luis Donaldo Colosio con la calle Allende, donde algunos vecinos realizaron el reporte correspondiente al número de emergencias.

A través del sistema de videovigilancia del C5 se dio seguimiento al sujeto, quien posteriormente fue ubicado y asegurado por agentes de la Policía Estatal, para finalmente ser trasladado al Juzgado Cívico.

JGH