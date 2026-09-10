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Campeche / Sucesos

Detienen en Campeche a presunto ladrón de casas tras ser captado acechando una vivienda

Un presunto ladrón de casas fue detenido en la colonia San Rafael tras ser captado por el C5 acechando una vivienda en el cruce de la avenida Colosio y calle Allende.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

10 de sept de 2026

1 min

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Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un sujeto en la colonia San Rafael.
Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un sujeto en la colonia San Rafael. / Dismar Herrera

Un sujeto señalado por vecinos como conocido ladrón de casas fue asegurado por elementos de la Policía Estatal, luego de ser reportado cuando se encontraba observando una vivienda con aparentes intenciones de ingresar.

Una mujer de la tercera edad sufrió un desmayo repentino en las cercanías del mercado principal.

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Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la colonia San Rafael, en el cruce de la avenida Luis Donaldo Colosio con la calle Allende, donde algunos vecinos realizaron el reporte correspondiente al número de emergencias.

A través del sistema de videovigilancia del C5 se dio seguimiento al sujeto, quien posteriormente fue ubicado y asegurado por agentes de la Policía Estatal, para finalmente ser trasladado al Juzgado Cívico.

JGH

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