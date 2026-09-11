Conductor atropella y manda al hospital a motociclista en Champotón

Una persona lesionada y daños materiales fue el saldo que arrojó un hecho de tránsito registrado la tarde de este viernes en la colonia Pozo del Monte, en Champotón.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16:40 horas, a la altura del cruce de la calle 24 con 15 en la colonia antes referida.

Según los reportes, el guiador de un Chevrolet Aveo, gris, con placas DJH-795-B, se voló su alto al llegar a la esquina de la calle 15, impactando al motorista que venía con preferencia sobre la calle 24, respectivamente.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Champotón, para verificar el reporte y que las partes involucradas lleguen a un acuerdo satisfactorio.

Mientras que paramédicos de la Cruz Roja de Champotón asistieron a la persona lesionada, quien fue enviada al nosocomio local para su valoración.

JGH