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Conductor atropella y manda al hospital a motociclista en Champotón

Un conductor se voló el alto en la colonia Pozo del Monte, Champotón, e impactó a un motociclista. El herido fue trasladado al hospital y la Policía Municipal tomó conocimiento.

Por Jorge May

11 de sept de 2026

1 min

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Aveo se vuela su alto y colisiona a motorista por la colonia Pozo del Monte, en Champotón
Aveo se vuela su alto y colisiona a motorista por la colonia Pozo del Monte, en Champotón / Jorge May

Una persona lesionada y daños materiales fue el saldo que arrojó un hecho de tránsito registrado la tarde de este viernes en la colonia Pozo del Monte, en Champotón.

Un bache ubicado en la avenida Concordia presenta una fuga de agua.

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Denuncian bache con fuga de agua en la avenida Concordia de Champotón

El hecho ocurrió alrededor de las 16:40 horas, a la altura del cruce de la calle 24 con 15 en la colonia antes referida.

Según los reportes, el guiador de un Chevrolet Aveo, gris, con placas DJH-795-B, se voló su alto al llegar a la esquina de la calle 15, impactando al motorista que venía con preferencia sobre la calle 24, respectivamente.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Champotón, para verificar el reporte y que las partes involucradas lleguen a un acuerdo satisfactorio.

Mientras que paramédicos de la Cruz Roja de Champotón asistieron a la persona lesionada, quien fue enviada al nosocomio local para su valoración.

JGH

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