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Profeco alerta por venta de boletos falsos para supuesta gira de despedida de Luis Miguel en 2027

El cantante no tiene fechas anunciadas para los próximos meses en México.

Por Redacción Por Esto!

11 de sept de 2026

1 min

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Profeco alerta por venta de boletos falsos para supuesta gira de despedida de Luis Miguel en 2027
Profeco alerta por venta de boletos falsos para supuesta gira de despedida de Luis Miguel en 2027 / Instagram:luismiguel

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), negó que exista una nueva gira de conciertos de Luis Miguel para 2027 en nuestro país, esto lo hizo con la finalidad de evitar que los fans del cantante caigan en fraudes.

Esto llega después de varios rumores que han salido en redes sociales, específicamente en la página de reventa de GoTicket, donde se anunció una serie de conciertos de Luis Miguel con el nombre de ‘La Despedida Tour 2027’, lo que generó muchas expectativas entre los fans.

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La Profeco tuvo que sacar un comunicado en sus redes sociales, donde desmintieron la información publicada en la página web, afirmando que Luis Miguel no tiene fechas programadas en México próximamente.

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De acuerdo a lo que se sabe, la información falsa fue detectada en un monitoreo digital que hace la Profeco, donde los inspectores revisaron los canales oficiales del cantante, confirmando que no ha anunciado nuevos conciertos.

Por ese motivo, la Profeco hizo el llamado a los fans, para que al momento de comprar boletos a conciertos o eventos, lo hagan verificando la información de los canales oficiales, revisar los comentarios de otros seguidores para poder identificar quejas o anomalías.

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