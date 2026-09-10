Cateos simultáneos en Sabancuy dejan cinco personas aseguradas, presuntas drogas y un arma

Cinco personas fueron aseguradas durante varios cateos realizados de manera simultánea en distintos sectores de Sabancuy, municipio de Carmen, como parte de una investigación relacionada con presunto narcomenudeo y posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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Los operativos se efectuaron en domicilios ubicados en las calles Hidalgo, Leona Vicario, Iturbide y otras vialidades de la localidad. En las diligencias participaron agentes estatales, con apoyo de elementos de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Durante las intervenciones fueron asegurados dos hombres y tres mujeres, identificados con las iniciales C.A.M.L., J.C.H.C., G.L.L., M.C.L.L. y C.G.J.M. Hasta el momento, las autoridades no han detallado en cuál de los domicilios fue localizada cada persona.

En los inmuebles se encontraron bolsas con presuntas sustancias ilícitas, una báscula, teléfonos celulares, dinero en efectivo y dos motocicletas. En otro punto también fue localizado un artefacto mecánico con características de arma de fuego, cartuchos, un radio, un chaleco, pasamontañas, bolsos tácticos, otra motocicleta y un vehículo.

Las personas y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente. Los indicios serán sometidos a dictámenes periciales para determinar su naturaleza y posible relación con los delitos investigados.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Campeche, los cateos derivaron de investigaciones previas que permitieron identificar los puntos intervenidos y solicitar las órdenes judiciales. La dependencia no informó cuál será la situación jurídica de las cinco personas aseguradas.