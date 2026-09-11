Axel Canché Pool busca la Alcaldía de Isla Mujeres en 2027, pero parte como el aspirante más débil

Axel Osvaldo Canché Pool dirige la Dirección de Juventud del Ayuntamiento en la que organiza noches de color, talleres de teatro, Cabildos juveniles de cartón, limpiezas simbólicas y foros con invitados, todo bajo la tutela de la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde; ahora, su nombre se filtra como una de las posibles cartas de Morena para la Alcaldía en el 2027, aunque representa el eslabón más débil de todos los que aspiran; su gestión se agota en actividades de fin de semana que generan foto y poco más, pero los problemas de fondo de las juventudes isleñas siguen exactamente igual.

La zona continental y la isla cargan con jóvenes sin empleo formal más allá del turismo precario, con rezago educativo y nulas opciones de desarrollo productivo, mientras que la respuesta de la Dirección de Juventud a estos problemas se limita a organizar caminatas de muertos, batallas de freestyle, talleres de dos horas y jornadas de recolección de basura que se venden como logros.

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La realidad es que no hay un solo programa medible de vinculación laboral, de formación técnica real o retención de talentos, solo se organiza el evento, se sube la foto, se agradece a la Presidenta Municipal y el ciclo se repite, en tanto que el impacto estructural es cero.

Canché Pool no tiene cargos de elección popular previos ni una carrera política documentada fuera del aparato actual, llegó a la dirección dentro del Gobierno de Atenea y desde ahí ha operado. Su visibilidad depende por completo de la estructura municipal y desde que tiene el cargo no ha construido bases, ni generado un liderazgo territorial autónomo, tampoco enfrentó ni resolvió un solo conflicto de fondo. En pocas palabras, es simplemente un funcionario de agenda recreativa que ahora pretende saltar a la Presidencia municipal con el mismo capital: el respaldo del grupo que lo nombró.

No tiene ningún cargo de elección popular ni trayectoria política; es el eslabón más débil entre los aspirantes de Morena / Especial

Mientras los chavos de Isla Mujeres siguen emigrando o malviviendo de empleos temporales, la Dirección de Juventud multiplica actividades de corta duración que no resuelven nada, como el Cabildo Juvenil que se instala, toma protesta y disuelve, más allá de ahí, no pasa nada; los talleres empiezan y terminan sin seguimiento, las limpiezas recolectan kilos de basura y el problema de fondo permanece.

Aunque no hay denuncias penales ni escándalos de corrupción en su contra, la crítica es más dura: es un Director que ha convertido a la juventud en un simple escenario de eventos y no en prioridad del Gobierno municipal.

Axel Osvaldo Canché Pool tiene el cargo, los comunicados y el respaldo del grupo en el poder, pero le falta lo único que importa en una radiografía seria: resultados que vayan más allá de la foto y un proyecto que no dependa del andamiaje oficial.

Si Morena decide empujarlo en el 2027 estará apostando a un perfil que hasta ahora solo ha demostrado saber organizar noches de color y talleres temporales mientras la realidad de las juventudes isleñas sigue sin cambiar. Esta actuación lo convierte en el más débil de todos los aspirantes de Morena a la Presidencia Municipal.