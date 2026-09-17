Motociclista termina lesionado tras chocar contra automóvil en El Chechén, Carmen

Un motociclista resultó con diversos golpes en el cuerpo luego de impactarse contra un automóvil particular que presuntamente intentó incorporarse a la glorieta del Chechén sin las debidas precauciones, durante la noche.

El accidente ocurrió en la rotonda de la glorieta del Chechén, cuando el conductor de una motocicleta semiautomática color negro, con placas 20GRS9 del estado de Campeche, circulaba con dirección a su domicilio.

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De acuerdo con la versión del motociclista, al encontrarse en la zona de la glorieta, un Chevrolet Aveo color blanco, con placas UVS-732-H de Quintana Roo, que presuntamente provenía de la calle Puerto de Progreso, intentó reincorporarse a la rotonda sin tomar las precauciones necesarias.

Ante la maniobra, el motociclista no logró detenerse a tiempo y terminó impactándose contra el costado izquierdo del automóvil, tras lo cual salió proyectado y cayó sobre el pavimento.

El conductor de la motocicleta presentó golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue valorado por paramédicos que acudieron al lugar. Afortunadamente, sus lesiones no fueron consideradas de gravedad y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Durante la atención del accidente, el afectado manifestó que el conductor del automóvil presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, situación que quedó asentada ante las autoridades para el correspondiente deslinde de responsabilidades.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y peritos de Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento de los hechos.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo mediante la aseguradora del automóvil para cubrir los daños materiales y las lesiones derivadas del percance, evitando así que el conflicto trascendiera a otras instancias legales.

Los vehículos fueron retirados y orillados para liberar la circulación en la zona.