Cruz Roja atiende tres incidentes menores durante el Grito en Campeche

La Cruz Roja Mexicana reportó saldo blanco en cuatro de sus seis delegaciones en Campeche durante los festejos de la Noche Mexicana y el Grito de Independencia, mientras que en Campeche y Champotón se atendieron tres incidentes menores, sin que alguno representara una emergencia de gravedad.

Como parte del operativo especial de prevención y atención médica desplegado durante las celebraciones patrias, personal de Socorros permaneció atento en los distintos municipios para brindar asistencia ante cualquier situación que pudiera presentarse durante las actividades conmemorativas.

De acuerdo con el balance final, las delegaciones de Carmen, Calkiní, Calakmul y Escárcega concluyeron la jornada con saldo blanco, al no reportarse personas lesionadas que requirieran atención por parte de los cuerpos de socorro.

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En Campeche se registraron dos atenciones médicas. Una de ellas correspondió a una persona que sufrió una quemadura, mientras que la segunda fue por un caso de desmayo. Ambos pacientes fueron auxiliados oportunamente por los elementos de la Cruz Roja que participaron en el operativo.

En Champotón, el personal de emergencias atendió a una persona que resultó golpeada durante los festejos. El incidente fue considerado menor y no se reportaron situaciones posteriores de gravedad relacionadas con este caso.

La jornada transcurrió con relativa tranquilidad en los municipios donde se mantuvo presencia preventiva, lo que permitió atender de manera puntual los incidentes registrados y mantener una respuesta inmediata ante posibles emergencias.

La Cruz Roja Mexicana señaló que este tipo de operativos permiten reforzar la capacidad de respuesta de los equipos de Socorros durante celebraciones que suelen concentrar a un importante número de personas en espacios públicos.

Hizo un llamado a la población a mantener medidas de prevención y autocuidado durante las festividades, especialmente al encontrarse en lugares concurridos, con el propósito de reducir el riesgo de accidentes y lesiones.

Entre las recomendaciones se encuentra mantener una conducta responsable, evitar situaciones que puedan provocar accidentes y atender las indicaciones de seguridad en los sitios donde se desarrollen actividades con gran concentración de personas.

Con el cierre del operativo, Carmen, Calkiní, Calakmul y Escárcega reportaron saldo blanco, mientras que Campeche acumuló dos atenciones y Champotón una, para un total de tres incidentes menores durante la celebración de la Noche Mexicana en el Estado.