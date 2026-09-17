¿Presos podrán salir a trabajar? Campeche avanza con plan de “Cárcel de Puertas Abiertas”

El programa de crear una “Cárcel de Puertas Abiertas” para la reinserción social de personas privadas de su libertad por delitos menores que cometieron sigue en proceso para lograr su aplicación, señaló Javier Herrera Valle, subsecretario estatal del Sistema Penitenciario para la Prevención y Reinserción Social del Estado de Campeche.

El cual es parte del programa de preliberaciones que se busca implementar para reintegrar a las personas que buscan una segunda oportunidad, como las que recientemente fueron liberadas durante la ceremonia de conmemoración del Grito de Independencia en el Palacio de Gobierno, que fueron 29, cuatro mujeres y 25 hombres. En lo que va de este sexenio, 526 personas han logrado obtener su libertad. “Estamos trabajando en eso para que se logre este programa, para que puedan salir a trabajar de lunes a viernes y el fin de semana lleguen al penal. Esto es darles la confianza para que ellos demuestren con actos que sí quieren reintegrarse a la sociedad como personas de bien”, manifestó Herrera Valle.

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El funcionario estatal explicó que actualmente las personas liberadas tienen que cumplir con exámenes médicos y psicológicos, además de que son monitoreadas. En caso de aprobarse el programa de “Cárcel con Puertas Abiertas” para las personas privadas de su libertad (PPL), si tienen que portar algún tipo de brazalete localizador, será únicamente si un Juez determina que deben utilizarlo.

“Eso ya es cuestión del juez, de acuerdo con la peligrosidad u otro motivo que amerite que dicha persona tenga que cumplir con esta medida de rastreo, como evitar que huya del Estado. Aquí lo que tratamos es que no se les den esos brazaletes, sino que salgan confiando en ellos”, señaló Herrera Valle.

El servidor público también dijo que Campeche ya cuenta con un área para preliberados en el poblado de Lerma, donde se les ofrece un hogar como apoyo cuando, al salir de la cárcel, no cuentan con un sitio donde vivir, además de que se les brinda apoyo para encontrar trabajo y salir adelante. “Tenemos instalaciones donde se les supervisan sus actividades, con visitas domiciliarias si encontraron dónde vivir, así como al lugar donde laboran. Por eso tenemos una casa donde pueden tener un nuevo comienzo cuando carecen de un hogar que los reciba. Incluso vamos por ellos cuando son liberados, para que vean que no están solos”, indicó Herrera Valle.

Por lo pronto, en los Centros de Reinserción Social, tanto del poblado de Kobén, en Campeche, como del municipio Carmen, se trabaja con los internos para ofrecerles oportunidades de estudio y superación, como el recientemente obtenido con el Instituto Tecnológico de Calkiní, que les ofrece estudiar carreras de Administración e Ingeniería en Computación, además de apoyo para la credencialización del INE.

“Va en aumento con la maquila, maderería con marca propia de los productos; eso nos ayuda a motivar a la gente para que se motive estudiando, hasta las carreras que se les ofertan”, finalizó el funcionario estatal.