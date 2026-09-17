Congreso abre la puerta a denuncias por agresiones en las escuelas de Campeche

Ante los cerca de siete incidentes registrados en los planteles educativos con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Comisión de Educación del Congreso del Estado aseguró que puede dar acompañamiento a padres de familia y docentes ante las irregularidades que pudieran suscitarse en lo que resta del año, a fin de gestionar atención ante las autoridades educativas y, en casos de gravedad, presentar denuncias.

El presidente de la comisión legislativa, diputado Gaspar Nah Miss, señaló que el Poder Legislativo mantiene una postura firme ante cualquier situación que afecte a las y los estudiantes, aunque aclaró que, en este caso, la Secretaría de Educación (Seduc) debe actuar dentro del ámbito de sus facultades y responsabilidades.

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El legislador reconoció que el inicio de clases tuvo algunos altibajos en diversos planteles, con necesidades relacionadas con docentes, matrículas y otros servicios que requieren atención para garantizar condiciones adecuadas para los alumnos.

Nah Miss significó que, ante los reportes que han llegado a la autoridad educativa, la dependencia ha respondido en tiempo y forma, con alternativas de solución para atender los problemas que surgieron durante los primeros días de actividades.

El presidente de la comisión sostuvo que el arranque del ciclo escolar suele presentar situaciones que requieren ajustes sobre la marcha, por lo que anticipó que podrían aparecer nuevas necesidades en los planteles durante las próximas semanas.

Entre los asuntos que generaron atención durante los primeros días de clases se encuentra el caso de un plantel de educación preescolar, donde la Seduc revocó el nombramiento de una directora interina ante señalamientos relacionados con un presunto desvío de recursos.

El tema también tuvo eco entre padres de familia del Jardín de Niños “Jacinto Canek”, quienes señalaron la posibilidad de irregularidades en el manejo de recursos y buscaron orientación sobre las vías correspondientes para presentar las denuncias respectivas.

En ese sentido, el diputado reiteró que la Comisión de Educación está abierta a brindar acompañamiento a los padres de familia que decidan acudir ante las instancias correspondientes para presentar alguna denuncia o solicitar la intervención del Poder Legislativo.

Precisó que este respaldo se dará con respeto a las instituciones y dentro de las facultades que corresponden al Congreso, sin sustituir las funciones de las autoridades educativas ni de los organismos responsables de investigar posibles irregularidades. Consideró que la prioridad debe centrarse en que niños y jóvenes cuenten con espacios seguros y dignos, además de un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades y alcanzar los aprendizajes previstos.

Respecto a los posibles casos de irregularidades administrativas, la Comisión de Educación mantiene la postura de atender las solicitudes de los padres de familia y acompañarlos dentro del marco de sus atribuciones, siempre con respeto a los procedimientos que correspondan.