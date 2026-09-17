Presidenta Claudia Sheinbaum explica por qué no mencionó a Ignacio Allende en el Grito: “No hay nada en su contra”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó este jueves 17 de septiembre por qué no mencionó a Ignacio Allende durante las arengas del Grito de Independencia que encabezó la noche del 15 de septiembre desde el balcón central de Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria negó que la omisión respondiera a alguna diferencia con el insurgente y aseguró que reconoce su papel como uno de los iniciadores del movimiento independentista.

“No hay nada en particular en contra de Allende”, afirmó Sheinbaum después de que un reportero le preguntó si había omitido accidentalmente su nombre.

La Presidenta recordó que en el Grito de 2025 sí incluyó a Ignacio Allende entre las figuras de la Independencia. La versión oficial de aquella ceremonia confirma que su nombre apareció después de Leona Vicario y antes de Gertrudis Bocanegra.

¿Por qué Sheinbaum sustituyó a Ignacio Allende en el Grito?

Sheinbaum explicó que decidió limitar el número de personajes mencionados y optar por una selección que representara distintas etapas de la lucha independentista.

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Para esta ocasión eligió a Miguel Hidalgo, como iniciador del movimiento; a José María Morelos, por su papel posterior y los Sentimientos de la Nación; y a Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, quienes mantuvieron la lucha después de la muerte de Morelos.

La mandataria destacó especialmente a Guadalupe Victoria, debido a que consideró que pocas veces se le menciona durante las ceremonias del Grito, pese a su participación en la insurgencia y a que posteriormente se convirtió en el primer presidente de México.

Sheinbaum ha reivindicado en otros discursos a Victoria como una figura vinculada con la construcción de la República tras la caída del Imperio de Agustín de Iturbide.

Sheinbaum recuerda diferencias entre Hidalgo y Allende

La Presidenta señaló que Allende formó parte de las conspiraciones previas al levantamiento de 1810 junto con Hidalgo y Juan Aldama.

También recordó que Hidalgo y Allende tuvieron diferencias durante la lucha insurgente, aunque ambos terminaron capturados y ejecutados por las fuerzas realistas.

Sheinbaum explicó que su decisión para el Grito de este año fue sustituir a Allende por Guadalupe Victoria como parte de una selección específica de personajes históricos y reiteró que ello no representa un cuestionamiento al papel del militar insurgente en la Independencia de México.

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