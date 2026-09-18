Detienen a hombre por intentar robar lubricantes y guantes de un Soriana en Ciudad del Carmen

Personal de seguridad de la tienda Soriana Aviación retuvo a un hombre señalado por presuntamente intentar sustraer diversos artículos sin realizar el pago correspondiente, situación que generó la movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva.

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Los hechos ocurrieron en el establecimiento ubicado en la colonia Aeropuerto, donde los trabajadores de seguridad cerraron el paso al masculino cuando pretendía abandonar las instalaciones por uno de los accesos.

De acuerdo con los primeros reportes, al individuo le fueron encontrados varios botes de lubricante WD-40 y guantes de trabajo, los cuales presuntamente pretendía sacar de la tienda ocultos dentro de un contenedor de color naranja.

Tras ser retenido, el hombre permaneció nervioso y no realizó alguna manifestación en su defensa ante el personal del establecimiento. Ante esta situación, los encargados de seguridad solicitaron la intervención de las autoridades y manifestaron su intención de proceder legalmente.

Los elementos policiacos arribaron al sitio, tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron el aseguramiento del individuo, quien posteriormente fue trasladado ante la autoridad ministerial junto con los artículos señalados como evidencia.

Personal de la tienda también acudió ante la Fiscalía para presentar la denuncia formal y aportar los datos correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.

Asimismo, trabajadores del establecimiento señalaron que el hombre presuntamente estaría relacionado con otros casos de sustracción de mercancía en comercios de la zona, entre ellos una tienda Home Depot, donde, según indicaron, habría sido identificado en ocasiones anteriores mediante las cámaras de vigilancia.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica del detenido y establecer, con base en las investigaciones y pruebas correspondientes, si existe responsabilidad en los hechos señalados.

JGH