¿Cuánto cuesta ir a la Feria de San Román de Campeche 2026? Esto gastarías en juegos, comida y transporte

Visitar la Gran Feria Campeche 2026 puede representar un gasto superior a los 200 pesos por persona, dependiendo del número de juegos mecánicos, los alimentos consumidos y el medio de transporte utilizado. En el caso de una familia de cuatro integrantes, el presupuesto podría superar los mil pesos durante una sola salida.

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La feria reúne este año las celebraciones de San Román y San Francisco en un circuito instalado sobre las avenidas Fundadores y Francisco I. Madero. Aunque recorrer el corredor ferial no tiene costo, los visitantes deben contemplar los gastos en atracciones, alimentos, bebidas, transporte y otros productos.

¿Cuánto cuestan los juegos mecánicos?

Los juegos mecánicos funcionan mediante boletos con un precio de 20 pesos cada uno. El número requerido depende de la atracción elegida, por lo que el costo final puede cambiar considerablemente entre los juegos infantiles y los considerados extremos.

En el caso de los juegos extremos, cada atracción solicita entre cinco y seis boletos, lo que representa un gasto de 100 a 120 pesos por persona. Quien decida subir a tres juegos de este tipo tendría que desembolsar entre 300 y 360 pesos únicamente en atracciones.

Una persona invierte más de 200 pesos, mientras una familia de cuatro supera los mil pesos. / Especial

Las familias que acudan con menores deberán revisar cuántos boletos solicita cada juego antes de ingresar. También deben considerar que, en algunas atracciones infantiles, un adulto podría necesitar pagar sus propios boletos para acompañar al niño.

Comida y antojitos también elevan el presupuesto

La oferta de la feria incluye tacos, hamburguesas, hot dogs, elotes, marquesitas, frituras, bebidas y otros antojitos. Debido a que cada comerciante establece sus propios precios, una persona podría destinar aproximadamente entre 100 y 220 pesos para comprar un alimento, una bebida y algún postre.

Para una familia de cuatro integrantes, solamente el consumo de alimentos podría representar un desembolso de entre 400 y 880 pesos. El gasto aumentaría con la compra de recuerdos, juguetes, artesanías o la participación en juegos de destreza.

¿Cuánto cuesta llegar en transporte?

Una de las alternativas más económicas es utilizar el sistema Ko’ox, cuya tarifa general es de 12 pesos por viaje y de seis pesos para estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad que cuenten con la tarjeta correspondiente. El recorrido de ida y vuelta costaría 24 pesos por persona o 96 pesos para una familia de cuatro integrantes.

El transporte Ko’ox cobra 12 pesos tarifa general y 6 pesos para sectores vulnerables.

Debido a los cierres relacionados con la feria, fueron habilitados cinco paraderos temporales en Walmart, INEGI, la iglesia de San Francisco, Casino Campeche y la avenida Miguel Alemán. La ruta Siglo XXI también mantiene una modificación provisional, por lo que se recomienda verificar el recorrido antes de salir.

¿Cuánto gastaría una persona en la feria?

Una persona que utilice el transporte público, compre alimentos y suba a un juego extremo gastaría aproximadamente entre 224 y 364 pesos. Si decide subir a tres atracciones extremas, el presupuesto aumentaría hasta ubicarse entre 424 y 604 pesos.

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En el caso de una familia de cuatro integrantes, considerando el transporte, la comida y un juego extremo por persona, el gasto podría ser de entre 896 y mil 456 pesos. Si cada integrante sube a tres juegos extremos, la cuenta podría alcanzar entre mil 696 y 2 mil 416 pesos.

Los cálculos son aproximados, ya que los puestos manejan diferentes precios y cada atracción solicita una cantidad distinta de boletos. Se recomienda establecer un presupuesto, preguntar el costo antes de comprar y llevar efectivo suficiente para evitar contratiempos.

JGH