“No esperen a perderlo todo”: AA alerta a jóvenes de Hopelchén sobre riesgos del alcohol

Hoy lunes, el 11o. Distrito del Área Campeche de Alcohólicos Anónimos, inició su 14a. Semana Nacional de Información dirigido a los jóvenes, siendo el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche (Cecytec) Plantel Hopelchén, la sede del arranque de ese programa de concientización dirigido a las juventudes, y en esta ocasión participaron 80 estudiantes.

Fue la directora de esa institución Olga Salazar Cámara quién fue la encargada de inaugurar esa campaña de información, porque obviamente los representantes de AA lo hicieron, pero, sin aparecer en las fotos, como lo marcan sus reglamentos internos.

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En el evento de inicio de esas actividades relacionadas a esa campaña de información que concluirá el viernes 25 de septiembre, participaron los psicólogos Erika de Jesús Maas Pech y Edwin Pacheco, respectivamente, así como integrantes de la Central Mexicana de Servicios Generales A. C. quiénes de manera preventiva, desarrollaron los temas: “Soy muy joven para ser alcohólico, “Tipo de Alcohólicos”, y “Qué es AA y su Plan de Recuperación del Alcoholismo”, respectivamente.

La Profesional en Psicología Erika Maas Pech compartió la charla “Modo 100”, en la cual exhortó a los jóvenes a tener la capacidad intelectual para no dejarse llevar por el mundo del alcoholismo, pues dijo que, por ser parde del momento o de la moda, caen en el alcohol o se dejan llevar por la presión social de pertenencia en grupos de amigos o amistades.

De lado, de AA el mensaje para los jóvenes fue claro, oportuno y preventivo, y en el marco de la 14.ª Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos y los Jóvenes, ese grupo se dirigió a los jóvenes para decirle, que no están solos, y si el alcohol o cualquier problema relacionado con la bebida está afectando sus vidas, sus estudios, su familia, sus amistades o sus sueños, siempre habrá una solución, y no deben tardarse en pedir ayuda.

AA les dijo a los estudiantes del Cecytec que, no tienen que esperar a perderlo todo para buscar apoyo, y les indicaron que, en Alcohólicos Anónimos encontrarán personas que han vivido experiencias similares y que están dispuestas a escucharlos y acompañarlos.

“Son jóvenes, tienen sueños, metas y mucho por vivir, no permitan que el alcohol decida el rumbo de sus vidas, de ustedes depende”, señaló AA.

Los estudiantes fueron exhortados a acercarse a AA, preguntar, escuchar, y darse una oportunidad de conocer el programa integral de AA dirigido a ellos, porque esta Semana Nacional de Información a las juventudes están diseñado y dirigido a ellos, porque sus vidas y su futuro valen mucho, y se destacó que, AA es una mano amiga para quien todavía sufre.

Representante de AA informaron que, el miércoles 23 de septiembre estarán llevando la información a los alumnos de la Telesecundaria de la comunidad de San Francisco Suc Tuc, y el viernes cerrarán actividades en el Centro de Estudios de Bachillerato “Jerónimo Baqueiro Foster”, de la ciudad de Hopelchén.