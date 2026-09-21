Motociclista resulta lesionado en doble choque en la colonia Manigua de Ciudad del Carmen

La tarde de este lunes se registró una doble colisión en calles de la colonia Manigua, donde se vieron involucrados un automóvil particular, una motocicleta y una camioneta estacionada. El saldo preliminar fue de cuantiosos daños materiales y un joven motociclista con lesiones en los brazos.

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El accidente ocurrió sobre la avenida 5 de Mayo, en el cruce con la calle Vicente Suárez, donde, de acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el conductor de un automóvil Volkswagen Tera, color blanco, con placas DHW-927-C del estado de Campeche, se encontraba estacionado sobre el acotamiento derecho e intentó reincorporarse a la circulación.

Sin embargo, al realizar la maniobra presuntamente no tomó las debidas precauciones y terminó impactando contra una motocicleta particular con placa 67GYP8 del estado de Campeche, cuyo conductor avanzaba por la vialidad.

Debido a la fuerza del primer impacto, la motocicleta salió proyectada y terminó colisionando contra una Toyota Hilux, color blanco, con placas CP-0876-B del estado de Campeche, la cual se encontraba correctamente estacionada.

La doble colisión dejó daños de consideración en los tres vehículos involucrados. Asimismo, el conductor de la motocicleta presentó lesiones sangrantes en ambos brazos, por lo que fue auxiliado en el lugar.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y determinar la responsabilidad de cada conductor. De igual manera, representantes de las compañías aseguradoras se presentaron para realizar la valoración de los daños y buscar un acuerdo entre las partes involucradas.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras se llevaban a cabo las labores de atención y el retiro de las unidades.

JGH