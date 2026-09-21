Galilea Montijo arremete contra Pedro Sola tras comentarios sobre David Zepeda

Durante la emisión de este 21 de septiembre de 2026 del programa ‘Hoy', la conductora Galilea Montijo arremetió abiertamente contra Pedro Sola luego de los comentarios que el integrante de ‘Ventaneando’ hizo sobre la orientación sexual y vida privada del actor David Zepeda en “La Granja VIP”.

La polémica se desencadenó días atrás, cuando Pedro Sola afirmó en una conversación casual con el influencer Kunno que David Zepeda "también es gay" y que supuestamente sostuvo un romance con un periodista. Tras las palabras de Sola, la producción del reality cortó de inmediato la transmisión de esa cámara, pero el clip se volvió viral en redes

Noticia Destacada La Granja VIP: Pedro Sola causa polémica por su ingreso al reality tras polémica con animales

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre lo dicho por Sola en “La Granja VIP”?

Fue durante la emisión de este 21 de septiembre del programa ‘Hoy’ que los conductores aprovecharon para felicitar a David Zepeda debido a que su cumpleaños fue el pasado 19 de septiembre. En este espacio; Galilea Montijo y Andrea Legarreta arremetieron en contra de las declaraciones hechas por Pedro Sola.

Andrea Legarreta tomó primero la palabra para resaltar la trayectoria y educación de Zepeda, pidiéndole a la audiencia que "no dejen que la gente les caliente la cabeza con estupideces", a lo que Galilea Montijo remató contundentemente que el actor es todo un "lord" y reafirmando: "no se merece estupideces de gente estúpida, se tenía que decir y se dijo".

Hasta el momento, David Zepeda ha preferido no dar declaraciones, aunque trascendió que estaría evaluando posibles acciones legales contra el conductor por difamación. El actor ha reiterado en múltiples ocasiones que le encantan las mujeres y que los comentarios vertidos sobre su vida íntima carecen de fundamento.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal