Desaparecen una madre y tres menores en Campeche; Fiscalía pide ayuda para localizarlos

La Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó apoyo para localizar a Miriam Ariza Martínez, de 31 años, y a tres menores de 10, 7 y 6 años. De acuerdo con la ficha de búsqueda, fueron vistos por última vez el 6 de septiembre de 2026, alrededor de las 6:30 de la mañana, en su domicilio de la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Campeche.

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Los menores son Dylan Abraham Ariza Martínez, de 10 años; Cristina de los Ángeles Balan Ariza, de 7; y Ángel Gael Balan Ariza, de 6. La ficha no precisa las circunstancias en que dejaron de ser vistos ni informa sobre su posible paradero.

La familia fue vista por última vez el 6 de septiembre de 2026 cerca de las 6:30 horas. / Especial

Al momento de su desaparición, Miriam vestía pantalón beige y blusa azul. Dylan llevaba short azul y playera blanca; Cristina, blusa azul oscuro y short verde; y Ángel, playera deportiva azul oscuro y short rojo.

Como seña particular, Miriam tiene un tatuaje de tres huellas de pie con los nombres “Dylan”, “Cristina” y “Gael”, en colores azul, rosa y verde, respectivamente.

La Fiscalía pidió que cualquier información que ayude a localizarlos se comunique al (981) 81-1-94-00.