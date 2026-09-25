Ataque armado en fiesta patronal de Valle de Santiago, Guanajuato, deja una mujer muerta

Una mujer fue asesinada durante un ataque armado registrado la noche del jueves 24 de septiembre en las inmediaciones del Templo de la Merced, en el barrio de La Loma, municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, mientras decenas de personas participaban en las celebraciones religiosas en honor a la Virgen de la Merced. Medios locales reportaron que la víctima formaba parte de un grupo de danzantes que se encontraba en el atrio del templo.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban en una motocicleta se aproximaron a la mujer y dispararon en su contra antes de huir.

Paramédicos acudieron al sitio, pero confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Suspenden festejos tras ataque frente al Templo de la Merced

La agresión provocó alarma entre las familias y participantes que se encontraban en la zona. Tras los disparos, los asistentes buscaron resguardarse y la celebración patronal fue cancelada.

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Como medida preventiva, también se ordenó retirar la pirotecnia que estaba preparada para continuar con las actividades religiosas.

Elementos de seguridad municipal acordonaron el lugar para preservar los indicios y permitir las primeras diligencias.

Fiscalía investiga homicidio en Valle de Santiago

Tras el ataque se desplegaron corporaciones de seguridad en la zona, con apoyo de fuerzas estatales y federales.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato quedó a cargo de las investigaciones para determinar el móvil del homicidio e identificar a las personas responsables.

#ValleDeSantiago Una mujer fue asesinada a balazos, mientras participaba bailando en la danza religiosa, en medio de la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Merced, en plena zona centro del municipio.



El ataque que ocurrió ante la presencia de cientos de feligreses,… pic.twitter.com/gMG0rARtrU — agoragto (@AGORAgto) September 25, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas por este caso ni han establecido de manera oficial las razones de la agresión.

La Fiscalía cuenta con una sede regional en Salamanca que atiende investigaciones correspondientes a Valle de Santiago, además de otros municipios del sur de Guanajuato.

IO