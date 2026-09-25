Explosión de pirotecnia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, deja un adolescente muerto y 10 lesionados

Un adolescente de 15 años murió y al menos 10 personas resultaron lesionadas después de que explotara una carga de pirotecnia transportada en un vehículo particular durante una procesión en San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, informó el gobierno municipal.

El incidente ocurrió la tarde del jueves 24 de septiembre sobre la calle Aldama, mientras se realizaba un recorrido relacionado con las fiestas patronales de la comunidad.

De acuerdo con la tarjeta informativa oficial, el material pirotécnico era trasladado en un vehículo que acompañaba la procesión cuando se registró la explosión. El automóvil quedó calcinado y los servicios de emergencia acudieron para atender a las personas afectadas. i

¿Cuántas personas resultaron heridas por la explosión?

El gobierno municipal reportó que 10 personas permanecieron hospitalizadas tras el incidente, entre ellas varios menores de edad.

Las personas con lesiones de mayor gravedad fueron trasladadas al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, en Naucalpan.

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Entre quienes recibieron atención se encuentran adultos de 36, 37, 49 y 65 años, además de menores de 7, 9, 10, 11 y 14 años.

Un hombre de 41 años fue dado de alta, mientras que el gobierno municipal confirmó posteriormente el fallecimiento del adolescente de 15 años.

Procesión no estaba reportada ante el gobierno municipal

Las autoridades locales señalaron que la procesión del jueves no estaba contemplada en el trámite presentado por la delegación de San Francisco Tepojaco para las festividades que comenzarán formalmente el 2 de octubre.

🚨 Un fallecido y 10 lesionados en explosión de pirotecnia



Durante la procesión de las fiestas patronales de San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, el vehículo que transportaba cohetones quedó calcinado



El #video muestra el momento exacto del incidente #Edomex pic.twitter.com/8rbhZfl5ZQ — Crónica NLD (@CronicasLDN) September 25, 2026

El municipio recordó que las actividades que congregan personas, especialmente aquellas que contemplan el uso de pirotecnia, deben ser notificadas previamente para que Protección Civil pueda revisar documentación y definir medidas de seguridad.

La atención del incidente quedó bajo coordinación de Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Izcalli, así como de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

El propio gobierno municipal pidió evitar la difusión de versiones no verificadas mientras continúa el seguimiento del caso.

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