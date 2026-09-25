María Elena en Felipe Carrillo Puerto enfrenta falta de agua y problemas por acumulación de sargazo

Pobladores de María Elena, en la isla de María Elena, enfrentan problemas por la falta de agua para consumo, debido a que dependen de la captación de lluvia, mientras que la acumulación de sargazo en las playas también ha comenzado a afectar sus actividades cotidianas y pesqueras.

De acuerdo con información proporcionada por el subdelegado de la comunidad, Roberto Uc Martín, desde hace varias semanas no se han registrado lluvias suficientes para abastecer los sistemas de captación pluvial, situación que mantiene preocupados a los habitantes ante la falta del recurso.

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Sin embargo, señaló que otro de los principales problemas que enfrentan actualmente es la acumulación de sargazo en la zona costera, debido a que la gran cantidad de algas dificulta el acceso y atraque de las embarcaciones.

Explicó que los pobladores y trabajadores del mar tienen que atravesar zonas cubiertas de sargazo para poder llegar a las embarcaciones, mientras que la descomposición de las algas genera fuertes olores y provoca molestias en la piel, según han señalado habitantes de la comunidad.

Ante esta situación, los trabajadores del mar han tenido que buscar alternativas para desplazarse por las zonas donde se acumula el sargazo. En algunos puntos han colocado tablas y otros objetos para utilizarlos como pasos improvisados y evitar caminar directamente sobre las algas en descomposición.

El subdelegado agregó que la presencia de sargazo también ha afectado la actividad pesquera desde hace varios meses, principalmente a los pescadores que salen en busca de langosta.

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Indicó que el problema se presenta especialmente cuando las embarcaciones regresan con la captura, debido a que el espesor de la acumulación de sargazo dificulta las maniobras para atracar y, en algunos casos, para acercar las embarcaciones hasta la orilla.

Los habitantes de María Elena enfrentan así dos problemáticas relacionadas con las condiciones ambientales: por un lado, la falta de lluvias que limita la captación de agua y, por otro, la acumulación de sargazo que complica el acceso al mar y afecta las actividades pesqueras de la comunidad.