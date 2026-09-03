Un muerto y dos lesionados deja fuerte choque en la carretera Mérida-Campeche

Fuerte accidente se registró esta mañana en el tramo xcuncheil en el municipio de Tenabo donde un trotón de la empresa ECOLSUR se estampa en la parte trasera de un tráiler dejando como saldo una persona sin vida, dos lesionados y un prensado, rescatistas de la capital tuvieron que intervenir con la quijada de la vida para poder rescatar al conductor de la unidad que quedo prensado en el interior de la unidad donde permanecía el fallecido quien iba como copiloto y quedo prensado.

Los hechos fueron reportados la mañana de este jueves en el kilometro 20 altura del ejido Xcuncheil donde se produjo este fuerte choque por alcance donde una persona perdió la vida prensado y así mismo se reportaron dos lesionados donde de igual forma el conductor no pudo salir de su unidad debido a que quedo prensado en el interior de su unidad el cual quedo en medio del carril de baja velocidad de la carretera federal Mérida Campeche, automovilitas dieron parte a los números de emergencia 911 donde solicitaron unidades de rescate debido a que el conductor de la unidad quedo prensado.

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Tras el reporte enseguida se movilizaron unidades de heroico cuerpo de bomberos quienes llegaron al reporte asi mismo llegaron paramédicos del sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) quienes esperaron que los bomberos realizarán los trabajos de rescate con la quijada de la vida mientras que el personal de consorcio carretero cerraron temporal mente el carril de la Mérida Campeche para evitar otro accidente.

Mas tarde llegaron elementos de la Guardia nacional quienes tomaron conocimiento de los hechos por lo que los cuerpos de recate sacaban al conductor lesionado quien enseguida fue abordado en una de las ambulancias del SAMU para su traslado a la capital campechana para su atención médica ya que tenia fracturas internas, hasta el momento la vialidad se mantiene cerrada a la circulación mientras se logra rescatar el cuerpo del infortunadamente copiloto que quedo prensado dentro de la unidad ECOLSUR.