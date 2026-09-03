Vuelca torton con 15 toneladas de papaya en la carretera Hopelchén-Campeche

Camión tipo torton cargado 15 toneladas de papaya volcó sobre su costado derecho en el tramo entra las poblaciones de la Ich-Ek y Crucero San Luis en la vía federal 261 Hopelchén-Campeche, y terminó fuera del camino con todo el producto esparcido entre la maleza, y afortunadamente el conductor resultó ileso y solo con golpes leves.

De acuerdo a información recabada, el hecho de tránsito sucedió cerca de la media noche en el kilómetro 69 de la mencionada vía federal, y la fruta había sido cortada y cargada en campos de producción de la comunidad de Ich-Ek y tenía como destino a la ciudad de Villahermosa Tabasco.

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Se supo que, el camión de color naranja placas de circulación 67-BF-3C salió alrededor de las 23 horas de los campos de producción cercanos al poblado de Ich-Ek, y el camión pasó esta comunidad, y cuando agarró velocidad para llegar a la comunidad de Crucero San Luis, en el kilómetro 69 se dio la salida del caminó, volcó sobre su cortado derecho.

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor no resultó con lesiones y solo con golpes leves, e indicó que otro camión lo “encandiló”, se orilló demasiado y perdió el control del volante.

Automovilistas que pasaban por el lugar, reportaron el hecho de tránsito a la policía municipal y los elementos destacamentados en la caseta de la comunidad de San Francisco Suc Tuc, fueron los primeros respondientes, y notificaron a la Guardia Nacional por estar el accidente en una vía federal.

El productor que vendió la papaya a su cliente tabasqueño, llegó con varias personas al sitio y constataron los daños de la fruta que estaba golpeada y notificó a su cliente, quién sin embargo mandó otro camión para tratar de rescatar algo de esas 15 toneladas de papaya.

En horas de la madrugada llegó una grúa que realizó maniobras para poner al camión sobre el pavimento el cual logró en los primeros minutos del amanecer, en tanto que el productor de la fruta estaba en espera de la llegada del otro camión de su cliente para poder cargar con la papaya rescatada y aún en buenas condiciones.

Se destaca que, no hubo rapiña de la papaya esparcida dado que el productor vendedor llegó con sus trabajadores a proteger la fruta porque su cliente quería rescatar lo más que se pueda la papaya en buenas condiciones.