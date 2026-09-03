CFE presenta denuncia por daños a infraestructura tras mega apagón que afectó a Yucatán y la Península

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó una denuncia formal luego de determinar que el mega apagón registrado el pasado lunes 31 de agosto en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y otras zonas del sureste fue provocado por daños de terceros a infraestructura eléctrica estratégica.

De acuerdo con la dependencia, la afectación se originó en el enlace Escárcega–Ticul, una infraestructura fundamental para el suministro eléctrico de la región. Tras detectarse la falla, personal de la CFE desplegó trabajos de atención de manera inmediata y permaneció laborando de forma ininterrumpida hasta recuperar el servicio.

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CFE refuerza vigilancia tras el apagón en Yucatán

La empresa informó que, una vez identificada la causa de la interrupción, se reforzaron las acciones de vigilancia y protección de instalaciones eléctricas estratégicas, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevas afectaciones y mantener la confiabilidad del servicio.

El apagón ocurrió alrededor de las 20:00 horas del lunes 31 de agosto y generó interrupciones en el suministro eléctrico en distintos puntos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas.

La CFE señaló que las labores para restablecer el suministro se prolongaron durante varias horas, hasta conseguir la recuperación total del servicio.

Piden reportar daños o actividades sospechosas

Ante lo ocurrido, la Comisión Federal de Electricidad hizo un llamado a la población para reportar cualquier daño, actividad inusual o situación sospechosa relacionada con instalaciones eléctricas.

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Los reportes pueden realizarse a través del número 071, mediante el correo electrónico conectada.contigo@cfe.mx o directamente ante las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, las investigaciones continuarán para determinar con precisión cómo ocurrieron los daños en el enlace Escárcega–Ticul y deslindar las responsabilidades correspondientes por la afectación que provocó el apagón en la región.