Hallan tumba intacta con 38 personas y objetos de oro y cobre en Chan Chan, Perú

Un descubrimiento arqueológico de gran relevancia fue realizado en la antigua ciudadela de Chan Chan, en el norte de Perú, donde especialistas localizaron una tumba colectiva intacta con los restos de 38 personas, además de objetos elaborados con cobre, oro, concha y otros materiales.

El hallazgo ocurrió en el conjunto amurallado Utzh An, considerado el más extenso de este complejo prehispánico ubicado cerca de Trujillo, a unos 500 kilómetros de Lima.

De acuerdo con los investigadores, los entierros tendrían aproximadamente 600 años de antigüedad y ofrecen una oportunidad excepcional para analizar los restos humanos y los objetos en el contexto en que fueron depositados originalmente.

Encuentran entierro asociado con la élite Chimú

Los arqueólogos identificaron en una de las cámaras funerarias los restos de un individuo que habría pertenecido a un sector de élite de la sociedad Chimú.

El personaje fue localizado en la cámara principal junto con piezas de concha y elementos metálicos. En otras dos cámaras fueron encontrados más restos humanos, armas, emblemas y diversos objetos relacionados con prácticas ceremoniales.

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Algunos de los entierros estaban acompañados por ornamentos y aplicaciones de cinabrio, un pigmento rojo que tuvo un significado especial dentro de las prácticas rituales de las sociedades prehispánicas de la región.

Uno de los cuerpos llamó particularmente la atención de los especialistas debido a su posición. A diferencia de la práctica funeraria más conocida entre los chimúes, fue colocado completamente extendido en el fondo de una cámara.

Los investigadores analizan si esta característica podría estar vinculada con un ritual de sacrificio o con una diferencia en el rango social del individuo.

Cerámica revela contacto con el Imperio inca

El equipo arqueológico también recuperó alrededor de 200 piezas de cerámica negra decoradas con pigmentos rojos. Entre ellas destacan aproximadamente 60 botellas de asa estribo y otros recipientes que presentan rasgos asociados con la tradición estilística inca.

¡Hallazgo inédito en Chan Chan! 😱 Arqueólogos del Ministerio de Cultura descubren tumbas intactas desde hace más de 600 años de la élite chimú en el Conjunto Amurallado Utzh An, el más extenso del complejo arqueológico.



Conoce los principales detalles en el siguiente hilo. 🧵👇 pic.twitter.com/mBgqe9jBQp — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) September 8, 2026

Este material podría aportar nuevas evidencias sobre el contacto entre la cultura Chimú y el Imperio inca, así como sobre el proceso que culminó con la incorporación del reino Chimú al dominio incaico.

Para los especialistas, el carácter intacto del contexto funerario representa uno de los mayores valores del descubrimiento. Una parte importante de las plataformas funerarias conocidas en Chan Chan fue afectada por saqueos, lo que dificulta estudiar cómo fueron organizados originalmente los entierros y qué objetos acompañaban a cada persona.

Chan Chan, capital del antiguo reino Chimú

Chan Chan fue la capital del reino Chimú, una civilización que se desarrolló en la costa norte de Perú aproximadamente entre los años 900 y 1450.

En su periodo de mayor esplendor, la ciudad habría alcanzado una población cercana a 30 mil habitantes y estuvo integrada por grandes estructuras amuralladas. El complejo arqueológico abarcó alrededor de 20 kilómetros cuadrados.

La importancia histórica de Chan Chan llevó a la Unesco a declararla Patrimonio de la Humanidad en 1986. Ese mismo año también fue incorporada a la lista de patrimonio en peligro debido a factores como las lluvias, la presencia de agua y la presión de actividades humanas.

El nuevo hallazgo se suma a otros descubrimientos realizados en el sitio. En 2021, arqueólogos localizaron otra tumba múltiple que contenía los restos de 25 personas, entre ellas mujeres y niños.

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