Descubren altar maya en Guatemala con posibles restos de sacrificios humanos

Un equipo internacional de arqueólogos descubrió en Guatemala una estructura circular maya que habría funcionado como altar ritual para ofrendas y posibles sacrificios humanos, informó el Ministerio de Cultura de ese país.

El hallazgo se realizó en el sitio arqueológico de El Tigre, ubicado en las selvas del departamento de Petén, cerca de la frontera con México y Belice. La estructura fue localizada durante excavaciones iniciadas en 2025 y pertenece al periodo Preclásico Terminal, entre los años 100 antes de Cristo y 150 después de Cristo.

El edificio fue denominado “Okox”, palabra que significa “hongo” en lengua maya q’eqchi, debido a su forma circular.

¿Cómo es la estructura maya descubierta en Guatemala?

La plataforma mide 2.2 metros de altura y cinco metros de diámetro. Además, está asociada a una estructura rectangular, por lo que el conjunto alcanza cerca de 10 metros de longitud.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue su estado de conservación. La construcción fue elaborada con grandes bloques de piedra caliza cuidadosamente trabajados y conserva molduras perimetrales, así como restos de pintura roja.

De acuerdo con los especialistas, estas características la convierten en un caso relevante para estudiar una etapa compleja de las tierras bajas mayas.

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Hallan entierros de niños y un adulto

Las excavaciones revelaron entierros de menores asociados directamente con la construcción, lo que apunta a posibles ofrendas rituales.

Uno de los casos corresponde a un bebé de menos de tres meses, sepultado al norte de la estructura debajo de un cuenco con figuras zoomorfas. Otro menor, de entre siete y nueve años, fue encontrado en el lado oeste.

En el centro de la estructura también fue hallado un hombre de entre 30 y 40 años, enterrado bajo un recipiente de gran tamaño.

¿Por qué podría tratarse de un altar de sacrificios?

Cerca del adulto se encontró un punzón elaborado con espina de mantarraya, objeto asociado con rituales de autosacrificio en la cultura maya.

Por ello, los investigadores consideran que el sitio pudo tener una función religiosa o política de alto rango.

Un equipo de científicos descubrió en Guatemala una estructura ritual maya llamada Okox, en idioma indígena q’eqchi’, que aporta datos inéditos sobre las prácticas ceremoniales y los patrones del año 100 a. C.



El hallazgo fue realizado por expertos de Guatemala, Francia, México… pic.twitter.com/WVoa8pQH8v — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) June 23, 2026

El descubrimiento forma parte del Proyecto Arqueológico Lechugal Norte-El Tigre, con participación de especialistas de Guatemala, Francia, México y Canadá.

El hallazgo permitirá ampliar el conocimiento sobre las prácticas rituales mayas antes del periodo clásico, etapa en la que esta civilización alcanzó su mayor esplendor en Mesoamérica.

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