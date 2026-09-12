Cecilia Patrón supervisa rehabilitación de parque en Nueva Mulsay III en Mérida

Con una estrategia que pone en el centro la recuperación de los espacios públicos y la calidad de vida de las familias, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada supervisó los trabajos de rehabilitación del Parque Jardines de Nueva Mulsay III, donde destacó los avances que registra el programa Mérida Enchula en distintos puntos de la ciudad.

“Este 2026 seguimos ordenando la ciudad con estrategia y compromiso. Desde que impulsamos el programa Mérida Enchula, avanzamos en la mejora de los espacios públicos, invirtiendo en lo que más importa”, señaló la edil.

Ya están en marcha 63 de los 106 parques que serán rehabilitados y dotados de nuevas áreas infantiles.

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Como parte de la intervención en este parque, ubicado en la calle 73B número 970 entre 16B y 118A, se rehabilita de manera integral el área infantil con una inversión de 1 millón 523 mil 57 pesos.

Espacios para toda la familia

“Tendrá velaria y juegos nuevos, también un andador para que puedan hacer ejercicio los vecinos, y cambiaremos el 100 por ciento de las luminarias al sistema LED. De esta manera seguimos enchulando Mérida”, expresó.

Los trabajos incluyen la sustitución de la arena por pasto sintético; la instalación de una nueva velaria y de juegos infantiles, entre ellos un módulo lúdico modelo mantis, juego giratorio, montables con forma de cohete y ballena, un set de columpios inclusivos y un sube y baja.

También se construyen andadores de comunicación, áreas verdes alrededor de la zona infantil, rampas para personas con discapacidad y nuevos pisos de concreto; se instalarán bancas, botes de basura y una reja de acero para delimitar el área infantil, además del sistema eléctrico y de iluminación.

Los vecinos de la zona expresaron con alegría a la alcaldesa ver el avance de los trabajos, y agregaron que les toca cuidar este espacio que contará con un nuevo rostro y será más funcional para sus familias.

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Gasto sin endeudamiento

A través de Mérida Enchula, el Ayuntamiento ha destinado 350 millones de pesos, sin adquirir deuda y sin aumentar impuestos, para realizar más de 1 mil acciones en más de 800 espacios públicos, que hoy cuen-tan con mejores condiciones para la convivencia, el deporte, la recreación y el encuentro entre las familias.

Entre estos resultados también destaca la intervención de más de 200 parques que han sido pintados, así como la renovación de más de 100 parques con áreas infantiles, velarias de sombra, pasto y banquetas nuevas. A ello se suma la modernización de 43 espacios deportivos que ya cuentan con iluminación LED, además de otras acciones de mejoramiento integral.