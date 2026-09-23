Liga MX: ¿qué está pasando entre el Senado, la FMF y los equipos de Expansión?

La disputa por el ascenso y descenso en el futbol mexicano entró en una nueva etapa luego de que el Senado impulsara una iniciativa para incorporar el mérito deportivo a la legislación. El debate enfrenta las posturas de legisladores, clubes de Expansión y autoridades del futbol, en un tema suspendido desde 2020.

El Senado llevó la discusión a un conversatorio denominado “Fuera de Lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso?”, en el que participaron representantes de la Liga de Expansión, futbolistas, exjugadores, abogados y legisladores de distintos grupos parlamentarios.

Uno de los principales impulsores de la propuesta es el senador Clemente Castañeda, quien planteó que el mérito deportivo quede establecido dentro de las obligaciones de las asociaciones deportivas nacionales. La intención, explicó, no sería administrar el futbol, sino establecer reglas relacionadas con la competencia, el mérito y las oportunidades.

La iniciativa llega mientras el reglamento de la Liga MX para la temporada 2026-27 mantiene suspendida la movilidad entre las dos principales categorías. El artículo 35 establece que los clubes de Primera División no descenderán a Expansión y que los equipos de Expansión no ascenderán a la máxima categoría.

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En el Senado, el fantasma afirmó que el Estado puede intervenir para frenar el negocio sin descenso.



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La posición del Senado también recibió respaldo de representantes de clubes de Expansión, quienes expusieron las diferencias económicas entre ambas divisiones y las dificultades que enfrentan los equipos que actualmente no tienen una vía deportiva para llegar a la Primera División.

Durante el foro se presentaron datos sobre la brecha económica entre categorías. De acuerdo con cifras expuestas por participantes, los ingresos por derechos de televisión de los clubes de Liga MX superan ampliamente a los de Expansión, mientras que también existen diferencias importantes en materia de patrocinios y valor de las franquicias.

Algunos equipos de Liga de Expansión también mantienen acciones legales relacionadas con el tema. Clubes como Leones Negros, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Cancún FC, Mineros de Zacatecas y Venados han recurrido al Tribunal de Arbitraje Deportivo para reclamar el regreso del mérito deportivo.

Del otro lado, la FMF y Liga MX no estuvieron presentes en el foro celebrado en el Senado. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, habían sido invitados, pero no acudieron ni respondieron a la convocatoria, según lo expuesto por los organizadores.

La ausencia de los dirigentes ocurrió mientras también existe una investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio relacionada con posibles prácticas monopólicas en el futbol profesional. Las autoridades investigadoras señalaron que el procedimiento continúa en curso y que, por esa razón, no podían pronunciarse sobre determinados aspectos del caso.

Desde el Senado se ha señalado que la eventual reforma no pretende sustituir a los organismos que administran el futbol mexicano. La propuesta busca establecer dentro del marco legal principios que permitan la competencia entre categorías y que el rendimiento deportivo tenga un papel en la movilidad de los equipos.

El debate también contempla las condiciones económicas necesarias para que el ascenso y descenso puedan funcionar. El presidente del Senado, Higinio Martínez, planteó la posibilidad de crear mecanismos de compensación para los clubes que desciendan y medidas que ayuden a los equipos que consigan subir a la Primera División.

Por ahora, la discusión se encuentra en el terreno legislativo y deportivo. La iniciativa deberá continuar su proceso en el Senado, mientras la FMF y la Liga MX mantienen el actual modelo de competencia. El enfrentamiento entre ambas posiciones coloca nuevamente el ascenso y descenso en el centro de la agenda del futbol mexicano.