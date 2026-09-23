Ley sobre la obligatoriedad del ascenso y descenso: ¿de qué trata?

El debate por el ascenso y descenso en el futbol mexicano llegó al terreno legislativo. Este miércoles 23 de septiembre, el Senado prevé conocer una iniciativa impulsada por Clemente Castañeda que plantea modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte para convertir el mérito deportivo en un principio obligatorio para las asociaciones deportivas nacionales.

La propuesta no se limita a la Liga MX. El planteamiento contempla a las distintas disciplinas profesionales que cuenten con dos o más categorías dentro de una misma estructura competitiva, por lo que sus disposiciones tendrían un alcance más amplio que el futbol.

De acuerdo con el proyecto difundido, la modificación al artículo 50 de la legislación establecería que las asociaciones deportivas deben contar con un mecanismo que permita el ascenso y descenso entre categorías, sin excluir ninguna división.

El mérito deportivo sería el criterio principal

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que el mérito deportivo determine el derecho de un equipo a ascender, descender o permanecer en determinada categoría.

Para ello, las reglas tendrían que ser objetivas, claras, transparentes y públicas. Además, una vez aprobadas para un periodo determinado, no podrían modificarse antes de que concluya su vigencia.

El proyecto también plantea impedir que las federaciones establezcan barreras de acceso injustificadas que dificulten la incorporación de nuevos competidores o generen ventajas permanentes para los clubes que ya participan en una categoría profesional.

Otro punto establece que el ascenso y descenso tendría que definirse al finalizar cada campeonato, torneo o temporada, tomando como referencia los resultados obtenidos en la competencia.

⚽ 🔥"La causa que se pone a discusión busca enmendar una injusticia": el senador de MC, Clemente Castañeda afirma que hay un ambiente optimista sobre la discusión para regresar el ascenso y descenso en la Liga MX. #FórmulaNoticias con @JoseCardenas1 pic.twitter.com/XoZ35vQdtr — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 23, 2026

¿Cuándo comenzaría a aplicarse?

La iniciativa contempla un periodo de adaptación. En caso de que el decreto sea aprobado y posteriormente publicado en el Diario Oficial de la Federación, entraría en vigor al día siguiente de su publicación.

A partir de ese momento, las asociaciones deportivas nacionales tendrían 90 días para modificar sus estatutos y reglamentos con el objetivo de alinearlos con las nuevas disposiciones.

Los torneos que ya estuvieran en marcha conservarían las reglas con las que comenzaron. Sin embargo, el mecanismo de ascenso y descenso tendría que funcionar, como máximo, desde la primera temporada completa que comenzara después de que terminara ese periodo de adecuación.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tendría la responsabilidad de verificar que los estatutos de las federaciones se ajusten a las nuevas disposiciones. Las asociaciones, además, deberían presentar informes anuales ante la comisión y ante las comisiones legislativas de deporte de ambas cámaras.

¿Qué dijo Clemente Castañeda sobre la Liga MX?

El senador Clemente Castañeda ha señalado que la propuesta no pretende que el Estado administre el futbol ni sustituya las funciones de las autoridades deportivas. Su planteamiento, según explicó durante el conversatorio “Fuera de Lugar”, es establecer en la legislación principios relacionados con competencia, mérito y oportunidades.

Para la discusión en el Senado fueron invitados Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX. De acuerdo con Castañeda, ambos fueron convocados al foro, pero no respondieron a la invitación.

El senador también cuestionó los requisitos de infraestructura, seguridad y finanzas que actualmente deben cumplir los clubes de la Liga de Expansión para aspirar a competir en la máxima categoría. Como ejemplo mencionó a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y pidió que los criterios de certificación sean verificables y transparentes.

⚽️Buscan regresar el ascenso y descenso al fútbol mexicano



Especialistas, periodistas deportivos, representantes de ligas inferiores y senadores se pronunciaron a favor de restablecer el sistema de ascenso y descenso en el fútbol mexicano.



Durante el conversatorio “Fuera de… pic.twitter.com/1BpbX248gl — Azucena Uresti (@azucenau) September 21, 2026

La propuesta llega mientras la CNA investiga al futbol mexicano

El debate legislativo ocurre mientras la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) mantiene una investigación de oficio sobre posibles prácticas monopólicas en el mercado de afiliación, organización y acceso a competencias de futbol profesional federado en México. El expediente fue abierto el 14 de septiembre de 2026.

La autoridad ha aclarado que la apertura de la investigación no significa que ya exista una infracción o que se haya determinado responsabilidad. El objetivo del procedimiento es reunir información para establecer si existen conductas que puedan afectar la competencia en ese mercado.

El procedimiento contempla inicialmente un periodo de entre 30 y 120 días hábiles, con posibilidad de ampliaciones en los términos previstos por la legislación. Si eventualmente se acreditaran prácticas anticompetitivas, la CNA cuenta con facultades para ordenar medidas correctivas y establecer sanciones conforme al marco de competencia económica.

Por ahora, tanto la iniciativa del Senado como la investigación de la CNA forman parte de procesos distintos. La primera busca modificar el marco legal deportivo; la segunda analiza posibles conductas anticompetitivas en el futbol profesional. Ninguna de las dos, por sí misma, significa que el ascenso y descenso ya haya sido restablecido en la Liga MX.