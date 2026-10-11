Cruz Azul viene de atrás y logra empatar contra Pumas

En un partido lleno de emociones, Pumas y Cruz Azul empataron 3-3 en partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2027.

Los universitarios dejaron ir una cómoda ventaja de dos goles en la primera mitad, condicionada en gran parte por la expulsión de César "Chino" Huerta.

Pumas se adelantó rápido con goles de Juninho Vieira al minuto 10 y de César Huerta al 16', asistidos mutuamente en contragolpes letales.

El delantero nigeriano Christian Ebere firmó el 3-3 definitivo al minuto 85 al empujar un centro al fondo de la red. En los instantes finales, el portero costarricense Keylor Navas se vistió de héroe con atajadas monumentales para evitar la derrota total de los locales.

Con este espectacular resultado en el apodado "Clásico de la Obsesión", Cruz Azul extendió además su racha de más de 30 encuentros sin caer en Ciudad Universitaria.