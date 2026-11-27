Un automóvil Nissan Tsuru quedó reducido a chatarra luego de incendiarse cuando transitaba por la calle lateral del anillo periférico poniente de Mérida, en inmediaciones del puente hacia Ciudad Caucel. El conductor logró bajar a tiempo y ponerse a salvo.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro fue ocasionado por un presunto cortocircuito en el área del motor. El guiador transitaba cuando comenzó a percibir olor a quemado y observó que salía humo del cofre, por lo que decidió detener la marcha y orillarse para revisar la situación.

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Sin embargo, en cuestión de minutos, las llamas se extendieron por toda la estructura del vehículo hasta consumirlo por completo, mientras una densa columna de humo se elevaba y podía observarse desde distintos puntos del sector poniente de la ciudad.

Tras recibirse el reporte a través del número de emergencias, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y desplegaron líneas de agua para combatir el fuego y enfriar los restos de la unidad, con el propósito de evitar que las llamas alcanzaran la vegetación cercana o representaran un peligro para otros automovilistas.

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Agentes de la SSP también intervinieron para acordonar el área y realizar labores de abanderamiento preventivo, lo que ocasionó intermitencias en la circulación de la lateral mientras se desarrollaban las maniobras de emergencia.

Finalmente, el incendio fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas o intoxicadas. El Tsuru fue considerado pérdida total y posteriormente retirado del lugar con apoyo de una grúa, a fin de liberar por completo la vialidad.