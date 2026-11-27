El desperdicio constante de agua proveniente de una purificadora mantiene inundada una parte de la avenida Lak'in, donde vecinos de Villas del Caribe denunciaron que el problema lleva varios años sin solución y continúa incluso durante el día y la noche.

Durante un recorrido por la zona se constató que el agua corre desde las instalaciones del establecimiento hacia la vía pública. En el lugar se observaron dos registros intervenidos días atrás, donde presuntamente se realizaron trabajos de desazolve; sin embargo, el flujo de agua continúa.

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De acuerdo con el reporte, uno de los problemas se origina en un tinaco que permanece desbordándose debido a que la toma de agua no se cierra, por lo que el líquido termina acumulándose en un registro que también presenta obstrucciones e impide que el agua se desaloje adecuadamente.

Suleima Pec, habitante de Villas del Caribe, señaló que diariamente transita por esa avenida y desde hace varios años observa cómo se desperdicia el agua sin que exista una solución definitiva.

La vecina manifestó su preocupación por la cantidad de líquido que se pierde diariamente, especialmente ante la posibilidad de que en el futuro exista mayor escasez. También cuestionó las condiciones sanitarias del establecimiento, al considerar necesario verificar que cuente con las medidas correspondientes para garantizar la calidad del agua que comercializa para consumo humano.

Asimismo, pidió que se revisen las condiciones de operación de la purificadora y se atienda el desperdicio constante, pues consideró que se trata de una situación alarmante que requiere intervención.

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A esta problemática se suma la obstrucción del paso peatonal por vehículos estacionados en el área, lo que dificulta la circulación de quienes transitan por la avenida Lak'in.

Los habitantes esperan que se revise el funcionamiento del establecimiento y se atienda el problema del desbordamiento, que hasta ahora continúa generando escurrimientos sobre la vía pública.