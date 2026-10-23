San Luis vence al alicaído Atlante y Juárez rescata empate en el Apertura mexicano

El Atlético San Luis venció de visita y con angustia 1-0 al Atlante y el Juárez le sacó el empate 1-1 al Necaxa este viernes en el arranque de la decimocuarta jornada del torneo Apertura 2026 de México.

Con su victoria en el estadio Azteca, el Atlético dirigido por Diego Mejía subió al décimo lugar con 19 puntos, a uno de la momentánea zona de clasificación a la Liguilla del futbol mexicano.

Bajo el mando de Miguel Herrera, los Potros del Atlante sufrieron su sexta derrota y se quedaron en decimoquinto lugar con 14 unidades al borde de la eliminación.

Al minuto 59, Benjamín Galdamés apareció en el área atlantista por el sector izquierdo y mandó un disparo con comba hacia el ángulo superior derecho para el 1-0.

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El Atlante desperdició la oportunidad del empate al 90'+4. El defensa paraguayo Walter Clar cobró un penal que fue rechazado por el portero Gibrán Lajud, el mismo zaguero guaraní conectó el remate y lo estrelló en el travesaño.

La afición atlantista despidió con abucheos y silbatinas al Atlante, que está en su regreso a la primera división tras haber pasado 12 años en la segunda categoría.

En choque de colistas, los Rayos del Necaxa y los Bravos de Juárez empataron 1-1 en el estadio Victoria de Aguascalientes.

El Necaxa acumula 12 partidos sin triunfos y se quedó en la decimoséptima posición con 10 puntos. El peruano Juan Reynoso sigue sin ganar en seis partidos como su entrenador.

Los Bravos, dirigidos por el argentino Gustavo Lema, siguen en la decimoctava y última posición con cinco unidades.

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La escuadra juarense viven su peor torneo en la primera división desde su aparición en 2019 mediante la compra de franquicia.

Owen González adelantó a los Rayos al minuto 26 con un disparo fulminante en el área.

Al 82', Luca Martínez Dupuy igualó 1-1 para Juárez con un remate a bocajarro, en una segunda jugada tras el cobro de un tiro de esquina.

Martínez Dupuy, delantero mexicano que jugó en los clubes argentinos Rosario Central y Godoy Cruz, hizo su primer gol en el fútbol de su país.