Estos son los cambios que va a tener la Modalidad 40 del IMSS

En estos momentos existe mucha incertidumbre con los cambios a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual tenía la función de que personas que cotizaron antes de julio de 1997, podrán pensionarse con la Ley del 73, donde el monto depende del salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas.

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También se toma como referencia el tope de 25 UMA, lo que equivale a 88 mil pesos mensuales aproximadamente, al igual que pagar un monto mensual para poder incrementar la pensión. Todo esto ha quedado en el pasado por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cuáles van a ser los cambios en la Modalidad 40?

Las personas que van a sentir más las consecuencias con los cambios en la Modalidad 40, son las que apenas van a entrar en ese sistema, pues van a tener el ajuste con respecto a quienes tienen el beneficio desde hace un tiempo.

De acuerdo con las estimaciones de Enrique Quintana, columnista de El Financiero, muchas personas van a buscar un amparo, pues su pensión se va a ver afectada de forma considerable.

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“Con la fórmula de la Ley del 73, quien ganaba 15 mil pesos y pensaba brincar al tope, ve reducida su pensión alcanzable en 79 por ciento, de unos 58 mil a unos 12 mil pesos, y el plazo para recuperar lo invertido pasa de año y medio a más de cinco años”

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