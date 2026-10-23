Esta es la trayectoria que va a tener el huracán Vance en el Pacífico

La Secretaría de Marina (Semar) ha lanzado un nuevo informe sobre la trayectoria del huracán Vance en el Pacífico mexicano, el cual se espera pueda alcanzar la categoría 3, el día de mañana 24 de octubre del 2026.

En estos momentos, el huracán Vance es categoría 2 en la escala de Saffir Simpson, mientras se encuentra a 730 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero y a 950 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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Todo esto mientras tiene vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora, con rachas que llegan a ser de hasta 185 kilómetros por hora, ocasionando un oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Guerrero.

¿Cuáles van a ser los estados afectados por el huracán Vance?

El pronóstico de las autoridades, es que el huracán Vance va a alcanzar la categoría 3, por lo que va a tener 185 km/h con rachas de 222 km/h y oleaje de 5 a 6 metros, también va a ocasionar lluvias fuertes que van de 25 a 50 milímetros en varias zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

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Por ese motivo, se ha hecho la recomendación a la población a extremar precauciones ante las condiciones que va a ocasiones el fenómeno climático, también a tener cuidado con las crecidas de los ríos, inundaciones o deslaves.

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